黄元珠．地球不是为你一个人而转 拉曼大学学院公布考试时间表，有一个科目的会考时间落在明年的大年初四，于是引来了学生与家长的不满，还有学生将事情放到社交媒体上“公审”，要求校方不要继续压制学生，还要大众帮帮忙。

拉曼大学学院公布考试时间表，有一个科目的会考时间落在明年的大年初四，于是引来了学生与家长的不满，还有学生将事情放到社交媒体上“公审”，要求校方不要继续压制学生，还要大众帮帮忙。

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我也是拉曼生，还记得曾经有一次的考试是落在大年初三，意即初二就必须回到学校准备隔天考试啦。这不是只有私人学院才面对的问题，很多政府大学也一样在编排考试时，也有落在年初三、初四的考试时间表，去考个试，真的有那么难吗？

家长及学生的投诉，其实就只是恰恰反映了现在的年轻人啊，就如大家所说的，根本是脆弱玻璃、“草莓族”，经不起考验吧！

我以前考试落在新年期间，家人根本也没说什么，因为大家都知道，读书要紧、考试要紧，新年之后能庆祝啊。到了出来社会工作，选了媒体这个行业，年除夕的团圆饭都没得吃、初一得工作、初二已经是正常工作日的日子也过了不少，能够投诉什么？除非你家是富豪级别，不工作也行，那就没话说啦。

或许我的年代，到大专或大学读书并不那么普及，全年级继续深造的同学应该只有70%或更少，因此到高等学府读书的，还是会觉得“读书要紧”。但我想现在，到大专或大学深造已经是如小学升中学那样，是一种“规定”，不继续深造的学生，应该是占了非常的少数，而这样的“要紧”已经变得“不打紧”。

也或许是这样，年轻人习惯了舒适，可以到星巴克温习功课、假期在国外过，甚至我看过大约10岁的小孩，鞋带都不懂得绑，是阿<5af2>弯下身子替孙子绑鞋带啊，这是不是我们这一些长辈，宠坏了年轻人呢？

别说吃苦，因为我也生活在物质享受不缺乏的年代，我也没吃过什么大苦，不过我坚信，年轻人需要碰碰钉子，需要学习自立才会成长。就起码，小学时就该懂如何绑鞋带、如何洗碗；上了大学，也该懂地球不是围着自己转，遇到不顺心的事情，就去面对就是了。

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初四考试真的不是什么，以后出到社会工作啊，或许年夜饭都办法回去和家人吃，新年也没有时间回家的“机会”多得是，希望家长们能够尽早让孩子面对这个现实，地球真的不是围绕着我们自己在转。