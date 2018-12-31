货船拖回码头避风·船员疑患坏血病 （亚庇30日讯）大马海事当局基于这些天海上浪高风大，只剩下一个船锚且无灯照明的“10名外籍船员遭禁锢案”货船对其他来往船只构成危险为由，今日将货船拖到海港局亚庇码头靠岸，让身心饱受煎熬5个月的船员终于可以睡个好觉。





报导/杨林宜

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（亚庇30日讯）大马海事当局基于这些天海上浪高风大，只剩下一个船锚且无灯照明的“10名外籍船员遭禁锢案”货船对其他来往船只构成危险为由，今日将货船拖到海港局亚庇码头靠岸，让身心饱受煎熬5个月的船员终于可以睡个好觉。

亚庇港官员沙林向《星洲日报》记者证实，当局用拖船把这艘无法发动、停泊在加雅岛海域的货船拖到港口，于下午5时靠港。

他表示，货船已断电多天，没办法发出讯号灯和无照明灯，加上只剩一个船锚，当局担心在打风天气下对来往船只构成危险，决定把货船拖到港口以策安全。

“该货船看来已经被船主疏略，船员们的健康也亮起红灯。”

据探悉，10名外籍船员严重缺乏维生素C，有6至7人疑得了坏血病，皮肤溃烂，随时有生命危险。

■医务员今上船看诊

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州卫生及人民和谐部长拿督黄天发在受询及时表示，州卫生局明日会安排医务人员上船看诊。

外籍船员领队的库尔思德伊巴和船员无法下船，但仍透过本报向所有热心帮助他们的单位和人士道谢，他哭着说：“船终于靠岸了，我们可以稍为放心了。”

■向船主日征3000停泊费

据探悉，虽然货船是当局拖回港口，但当局将向货船船主征收每天3000令吉的停泊费。

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本报早前报导，这艘货船于今年8月4日抵达沙巴海域，10名船员包括工程师和技工受聘修船，事后却变成落难记，被印裔雇主以“代为保管”为由收走船上10名船员的护照及1万2000美元（折合约5万令吉）的抵押金，被困破船上长达5个月。

10人中，8人来自印度，另2人是巴基斯坦人及马尔代夫人。在船主放任不管下，船员过去5个月只能待在卫生条件恶劣的破船上，至少二度断水断电断粮。船员于11月30日向外界求助的短片曝光后，引起非政府组织关注和伸出援手，并引起沙巴国州议员和更多相关政府机构的介入。

大马当局把“10名外籍船员遭禁锢案”的破货船从加雅岛水域拖回亚庇港口避打风天，以免危及来往船只。

遭禁锢的船员在船终于靠岸后终于放下心来，图为船员领队库尔思德伊巴在船上比手势露出笑容。

亚庇港官员沙林关心遭禁锢船员的健康。



