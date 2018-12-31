国际记联：2018年94名新闻从业员被杀．亚太地区最多 国际记者联盟（The International Federation of Journalists）发表报告，指2018年共有94名新闻从业员因工作关系被杀，较2017年多12人，是有关数字自2015年连续三年下跌后首次回升。

《华盛顿邮报》记者卡舒吉在沙地领事馆遇害是今年最轰动的记者遇害事件。（图：美联社）

国际记者联盟（The International Federation of Journalists）发表报告，指2018年共有94名新闻从业员因工作关系被杀，较2017年多12人，是有关数字自2015年连续三年下跌后首次回升。

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调查指，截至上周四（27日），共有94名新闻从业员因工作关系被杀，死因是流弹、炸弹袭击或刺杀。除此之外，有3人是因采访天灾期间遭遇意外而死。

地区方面，以亚太地区新闻从业员被杀数目最多，共有32人，其中16人来自阿富汗；另外，美国被杀新闻从业员有5人，均来自6月马里兰州《首都宪报》报社枪击案；至于土耳其被杀新闻从业员则有1人，是于沙地驻土耳其领事馆中遇害的《华盛顿邮报》记者卡舒吉。名单内没有任何中国记者被杀。

国际记联秘书长贝朗热（Anthony Bellanger）对有关数字感遗憾，强调这是涉事国家贪腐或持续攻击新闻业的后果，导致这些国家的执法部门无法保障新闻从业员安全。他更形容这94名新闻从业员的死讯，正正是对这些国家民主制度的最严厉控诉。

（国际记者联盟）