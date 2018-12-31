刘德华流感取消7场演出·五月天阿信咳嗽鼻塞拚10场 最近流行歌坛一大震撼消息就是，香港天王刘德华因流感忍痛取消7场演出，而目前忙于在台中洲际棒球场举行《人生无限公司》演唱会的天团五月天，努力拚唱完10场最终站演出。

（图：脸书）

（台湾．台北31日讯）最近流行歌坛一大震撼消息就是，香港天王刘德华因流感忍痛取消7场演出，而目前忙于在台中洲际棒球场举行《人生无限公司》演唱会的天团五月天，努力拚唱完10场最终站演出。但粉丝发现，主唱阿信近日演唱会上说话时，声音非常沙哑，30日晚他也首次谈到自己咳嗽、鼻塞、头很晕，原来也是抱病开唱，让粉丝好心疼。

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《人生无限公司》巡演将在明年1月6日在台中画下句点，届时将总共完成122场演出，为了满足粉丝，五月天在点歌环节自备点歌本，让粉丝兴奋不已，让成员开玩笑说：“干脆演唱会不用唱了，因为光是翻歌本大家就很兴奋。”

阿信卖力献唱，但这几场说话声音明显沙哑，直到30日晚他才向粉丝透露自己不舒服状况。最后，阿信谈到，2018年，有没有永远都想记得，不要忘记的回忆，并要大家闭上眼睛，许下心愿，强调2019年，五月天要让大家伤心、快乐，都有五月天陪伴，让粉丝感动不已。

（图：脸书）