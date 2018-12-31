逾千粉丝捧场·黄浚维师徒开唱热爆 （山打根30日讯）“黄浚维师生演唱会”昨晚在山打根客家公会大礼堂引爆，在黄浚维师徒激情飙歌下，逾1300人热血沸腾，掌声及欢呼声不绝于耳。

（山打根30日讯）“黄浚维师生演唱会”昨晚在山打根客家公会大礼堂引爆，在黄浚维师徒激情飙歌下，逾1300人热血沸腾，掌声及欢呼声不绝于耳。

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浚维歌唱演艺学院创办人黄浚维，带著栽培的21名学员，包括曾在2012年ASTRO经典名曲歌唱大赛夺下冠军的韩燕芬、2016年TVB全球华人新秀歌唱大赛勇夺冠军的周奕斌及曾在第5季《中国新声代》节目中亮相的诺雅法蒂玛等一同大展歌喉。

■特别开场 炒热气氛

司仪宣布演唱会开场后，现场响起清晰的歌声，却不见演唱者的身影。当观众四周寻找时，黄浚维从会场大门穿著印有鲜红色花朵的“战衣”现身，让观众眼前一亮。他一边唱著动听的歌曲《Medley》，一边往舞台走去，同时向歌迷招手问好，引起歌迷纷纷趁机自拍及合影。

黄浚维演唱了数首歌曲，包括《茉莉花》、《时机》、《散场的和弦》及主打歌《你为什么要唱歌？》，句句触动人心的歌词及旋律，令观众听得如痴如醉，也有歌迷上台献花，让黄浚维十分感动。

紧接著，轮到黄浚维的学生演唱，歌曲包括《可惜不是你》、《说散就散》、《精舞门》、《稻香》、《Despasito》、《眼色》等。其中张维靖所唱的《星星的约会》、何佳缙所唱的男版《逆光》、周奕斌演唱的《耶利亚女郎》及佘靖雯唱的《热情森巴舞》等备受瞩目，动感的舞步加上激情高昂的歌声，炒热现场气氛，让观众报以如雷掌声。

黄浚维穿著印有红色花朵的“战衣”在台上献唱。

张维靖演唱《星星的约会》，让现场嗨翻天。

周奕斌全神贯注演唱《耶利亚女郎》，其神情与师父黄浚维有几分相似。

佘靖雯边唱边跳《热情森巴舞》，赢得如雷掌声。

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■分享心路历程 鼓励追梦

之后，黄浚维在吉他手的陪同下，坐在台上献唱数首经典歌曲及抒情歌曲，包括《心动》、《往事只能回味》、《如果没有你》、《分享》、《快乐》、《圆缘》及《真的爱你》，令台下歌迷感心动耳。他也分享其心路历程，鼓励歌迷努力追求梦想，掌握未来。

黄浚维也与其得意门生韩燕芬合唱粤语歌曲《相思风雨中》，两人的深情对唱及台风，完美传达歌词的意境及情感，触动人心。

“黄浚维师生演唱会”主办单位宣布将把演唱会的部分盈利捐助予山打根安老院，协助弱势群体。

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当晚也是黄浚维的首张专辑《你为什么要唱歌？》推介礼，并成功售出2500张专辑，比预期数量超出数倍，令他感动万分，并对支持他的歌迷表示感谢。

黄浚维（在）在吉他手的陪同下演唱经典及抒情歌曲，让人听出耳油。

黄浚维（左）及韩燕芬（右）师徒深情合唱粤语歌曲《相思风雨中》，完美传达歌词的意境及情感，触动人心。

邱文正：造就更多人才

用音乐 宣传山打根

州地方政府及房屋部助理部长邱文正表示，政府重视青年及文化发展，衷心希望歌唱导师黄浚维继续造就更多人才，带动本地音乐文化。

他也希望黄浚维能为山打根宣传，到本地取景拍摄，推广山打根，作为人民代议士的他必会全力支持。他诚心祝福黄浚维的歌唱事业长红。

也是加拉敏丁区州议员的邱文正昨晚受邀出席黄浚维师生演唱会，由于他不克出席，由加拉敏丁区社区发展领袖刘见闻代读讲词。

郭斯亮（前排中）赠送纪念品予州地方政府及房屋部助理部长邱文正的代表刘见闻（前排右）。

■黄浚维树立好榜样

邱文正指出，作为歌唱导师的黄浚维在发掘歌唱人才及培养本地音乐人方面功不可没。

“浚维歌唱演艺学院秉持发扬音乐的教育文化及发掘音乐人才的宗旨，举办歌唱大赛及音乐盛会，并邀请国内著名音乐制作人及歌星来到山打根，为年轻人提供学习及切磋歌艺的平台，值得赞赏。”

他指出，黄浚维的歌唱造诣和成就树立了良好榜样，值得赞扬及学习，特别是年轻一辈。

■郭斯亮：年轻人缺机会

大会顾问兼赞助人拿督郭斯亮表示，山打根有许多有天分及优秀的年轻人，他们缺乏的只是机会和经济资助，希望政府能协助年轻人，为他们提供更多大展拳脚的机会。

“我相信年轻一辈在成功后必会回馈社会，继续帮助更多人。”

“就如黄浚维，他是一个有梦想和有冲劲的年轻人，我相信他能不负众望，挖掘更多年轻人才，并带领他们到国外见识，为山打根争光。”

在场者有州青年及体育部长兼丹绒巴拔区州议员拿督潘明丰、市议会主席拿督许赞力及各国州议员代表等。