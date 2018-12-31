鞋袜买了就穿来！．校方通融“黑白配” 虽然教育部规定学生须“白鞋配白袜及黑鞋配黑袜”，但柔州各地华小举行迎新日时也出现一些新生鞋袜“黑白配”的情况，校方通常都给予通融或劝告，并允许学生们自由混搭鞋袜颜色。

士乃华小学生到校报到，可见高年级学生也穿上黑色搭配白袜或黑袜。（图：星洲日报）

（柔佛30日综合讯）虽然教育部规定学生须“白鞋配白袜及黑鞋配黑袜”，但柔州各地华小举行迎新日时也出现一些新生鞋袜“黑白配”的情况，校方通常都给予通融或劝告，并允许学生们自由混搭鞋袜颜色。

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根据星洲日报《大柔佛》社区报记者观察，各华小大部份新生都穿上白鞋搭配白袜，只有少数学生穿上黑鞋，并搭配白袜或黑袜。

“黑鞋政令”距离2021年正式实施还有2年的缓冲期，虽然鞋袜“黑黑配”或“白白配”比较整齐美观，但许多学校都体恤家长及学生，而特别允许学生鞋袜“黑白配”。

新山县校长：黑鞋白袜都行

新山县不少华小体恤家长经济负担，所以无论“黑鞋”、“白鞋”都行，而袜子也可黑白配搭，不成问题。

新山县受访校长指出，基于教育部的宣布突然，不少家长反映他们早在宣布前已为孩子添购多双白袜子，有的学生也沿用哥哥姐姐留下的袜子，因此出现黑白配搭的情况，校方也能体谅。

有校长透露，实际上根据规定，理应是“黑鞋配黑袜”、“白鞋配白袜”，但出自体谅，校方都会允许“黑白配”，不过到了2021年，所有学生都需要“黑鞋配黑袜”。

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根据记者观察，多数新生是“黑鞋配黑袜”、“白鞋配白袜”，一些已在小学就读的学生，父母也开始为他们添购黑鞋，但基于家中仍有白袜子，因此就只好黑白配搭。

新山

宽一校长苏立良：考量家长经济负担

“不论新生怎么搭穿白色与黑色系的鞋袜，我们都接受！”今日进行小一新生迎新日的新山宽柔一小十分民主，可让新生以及旧生自由搭配鞋袜。

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宽一校长苏立良今早向家长汇报时强调，根据教育部的指示，同时考量家长经济负担沉重，校方让学生自由搭穿鞋袜，学生可穿白鞋白袜、黑鞋黑袜、黑鞋白袜，甚至白鞋黑袜。

“家长不用担心，不用特地去鞋店更换，买了，就穿来。”

他说，根据现场观察，大部份学生是白鞋配白袜，或黑鞋配黑袜，但若有学生穿上黑鞋配白袜，校方照样接受。

出席汇报会者包括该校家协主席黄宏业等。

峇株巴辖

华民学校校长辜荣兴：劝告尽量勿混搭

峇株巴辖学生人数最多的华小——华民学校今日迎来200名一年级新生，大家都穿上白袜白鞋或黑袜黑鞋，仅有极少数学生的鞋袜出现“黑白配”的情况。

华民学校校长辜荣兴表示，目前该校学生人数多达1131人，根据教育部指示，学生必须穿上白袜白鞋或黑袜黑鞋，所以校方也劝告学生尽量不要让鞋袜混搭颜色。

他说，白袜配白鞋或黑袜配黑鞋，看起来会比较整齐，另外校方也禁止学生穿上皮鞋或五颜六色的黑鞋。

笨珍

育民一校校长苏贵忠：没硬性规定搭配

笨珍县的华小今日举行迎新周和一年级新生报到日，可见有的学生及新生穿着白鞋白袜，有的学生则穿着黑鞋黑袜的情景。

笨珍县最大型华小——北干那那育民一校的学生们，异口同声说他们收到的讯息是：“白鞋搭配白袜，黑鞋搭配黑袜”。

育民一校校长苏贵忠受访时表示，黑校鞋政策尚有两年的缓冲期，意味着学生将从2021年开始才必须穿黑鞋上学，因此目前所收到的指示是，所有学生可以自由穿着白鞋或黑鞋。

“至于搭配黑袜或白袜，校方也没有硬性规定。”

他表示，育民一校在新学年迎来88名新生，而配合教育部接受无国籍孩童入学的政策，该校目前为止接到1宗无国籍一年级新生的入学申请。

侨民学校校长梁銝娥：接受自由搭配另一方面，位于笨珍市的侨民学校今日也举行一年级报到日，95名一年级新生皆到齐。

询及黑鞋白鞋的课题时，侨民学校校长梁銝娥表示，从2019年至2020年，校方都接受学生穿着白鞋或黑鞋，以及黑白袜子的自由搭配。

麻坡

培养学校校长李清发：本身看得顺眼就好

“黑黑配、白白配、黑白配都行！”麻坡区不少华小教师于新生报到与回校日前夕，频频接获家长询问黑白鞋袜的疑问电话，教师唯有不断向家长说明，不管黑白色怎么配都行，令教师哭笑不得。

麻坡多所华小今日举行新生报到与回校日，由于黑白鞋袜政策仍属过渡期，令到不少家长感到疑惑，为此纷纷致电向教师提问，担心孩子穿错鞋袜颜色会遭校方处罚。

据本报记者前往培养学校视察，超过八成的学生仍旧穿上白色鞋袜，黑色鞋袜或黑白鞋袜穿着的比例则相对较低。

该校校长李清发受询时指出，从今日的场面看出，该校学生大都仍穿着白色鞋袜，只有少数者黑色或黑白配。

他表示，此政策现仍属过渡期阶段，家长们可自由选择为孩子们搭配，只要本身看得顺眼就好。

昔加末

登雅华小校长邱爱真：鼓励穿统一颜色鞋袜

昔加末登雅华小报到的一年级新生大部份穿上白鞋搭配白袜，只有约两成学生穿黑鞋，并搭配白袜或黑袜。

本报记者也发现一年级是穿黑鞋比率最高的班级，其他班级只有极少数学生穿黑鞋。

该校校长邱爱真表示，二至六年级学生穿黑鞋的比率较低，原因是“黑鞋黑袜”制度在2021年学年才全面实施，目前仍是可穿白鞋的缓冲期，因此也有学生继续穿上旧学年留下的鞋子。

她表示，日后这些白鞋因为破损而必须更换时，届时家长可以为学生选购黑鞋，预料学生穿黑鞋比例将与日俱增。

她说，一年级新生穿黑鞋的比率不太高，可能是家长在教育部宣布黑鞋新制之前，已为孩子购买白鞋；一些家长目前可能对白鞋的接受度较高，以及仍有两年的新制缓冲期，因此为孩子选购白鞋。

据了解，该校穿黑鞋学生的袜色黑白掺半，校方没有对此现象向学生做出任何指示，只是鼓励学生穿上颜色统一的校鞋和袜子。

古来

士乃华小戴志敏：学生可任意搭配

古来士乃华小今天为新生办理报到手续，校长戴志敏表示该校遵循教育部指示，目前并无管制学生鞋子及袜子的颜色搭配，只要学生购买了都可以任意搭配，以免浪费。

他表示，根据观察，今天报到的152名新生中有者是白鞋配白袜或黑袜，也有黑鞋配白袜或黑袜，但校方并没有对此加以阻止。

他说，在交流上也已向家长们说明在2021年前仍可自由搭配鞋袜的颜色，解除家长们心中的疑虑。

峇株巴辖华民学校一年级新生展示所穿的黑鞋及白鞋。（图：星洲日报）

柔佛州教育局华文科助理局长巫春荣（右三）、峇株巴辖华民学校校长辜荣兴（右二）及家协主席林炳仲，与出席迎新日的新生们交谈。（图：星洲日报）

学生的鞋袜“黑白配”，一般上学校都会通融。（图：星洲日报）

根据观察，多数新生是“黑鞋配黑袜”、“白鞋配白袜”，也有少数是“黑白配”。（图：星洲日报）

一些已在小学就读的学生，父母也开始为他们添购黑鞋，但基于家中仍有白袜子，因此就只好黑白配搭。（图：星洲日报）

宽一新生分别穿着黑鞋或白鞋，而他们皆穿白袜。（图：星洲日报）

黑鞋政令于2019年新学年开始实施，一些学生穿着白鞋白袜，一些学生则穿着黑鞋黑袜的情景。（图：星洲日报）

育民一校举行一年级新生报到日，现场仍可见不少新生穿着白鞋白袜。（图：星洲日报）

侨民学校今日举行新生报到日，校方都接受学生穿着白鞋或黑鞋及袜子的自由搭配。（图：星洲日报）

麻坡培养学校的新生，有者黑鞋白袜配、有些纯黑鞋袜、也有人穿白色鞋袜，形成大混杂即景。（图：星洲日报）

登雅华小一年级新生的校鞋以白色居多。（图：星洲日报）