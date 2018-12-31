佳日星：助更多人拥屋．首购免印花税带动买气 槟地方政府、房屋及城乡规划委员会主席佳日星乐见财长林冠英宣布明年1月至6月豁免房屋首购族的印花税，让更多首购族买屋，也带动房屋买气。

莫哈末尤索夫（左一）、佳日星（中）颁奖给赢走摩哆车的幸运儿。（图：星洲日报）

（槟城30日讯）槟地方政府、房屋及城乡规划委员会主席佳日星乐见财长林冠英宣布明年1月至6月豁免房屋首购族的印花税，让更多首购族买屋，也带动房屋买气。

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他说，此举展现政府要帮助更多人拥屋的决心。他相信这只是第一步，未来还有更多的举措。

“这是豁免30万至100万令吉的房屋印花税，有望带动30万令吉的可负担房屋的市场。”

他认为这是身为掌管槟州房屋委员会的他，得到最棒的礼物。让他今日看了媒体报道后，形容这是“最快乐的一天”。

他今日出席槟州马来人协会在峇央峇鲁足球场举行的2公里欢乐步行活动时发言。他也现场宣布拨款1万令吉赞助该活动。

他说，希盟政府在大选前提及的竞选宣言中，包括要完成7万6000个可负担单位，如今已完成9万7000个单位，相信明年初即可突破10万单位。

峇央峇鲁居民协会副主席阿末阿里和槟州马来人协会主席丹斯里莫哈末尤索夫也有致词。