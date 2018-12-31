槟城论坛：大型建路恐破坏环境．“我们希望政府U转” “这一次，我们希望政府U转。”

各国非政府成员高喊“Hijau”（绿色），促请槟州政府停止推行破坏环境的发展计划；左五为黄佑汉；站者右二起为黄爱丝和邱思妮。（图：星洲日报）

（槟城30日讯）“这一次，我们希望政府U转。”

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联邦政府在多项政策采取U转做法备受抨击，但来自非政府组织“槟城论坛”的邱思妮今早在青年公园，针对槟州政府欲推行的大型建路计划表示，希望州政府U转，改变决定，取消被指破坏环境的计划。

多个非政府组织，包括大马保护自然遗产组织（PEKA）、“青年要求更好交通”运动、槟州消费人协会、大马自然之友、丹绒武雅居民协会及槟城快捷通巴士之友等，今早在青年公园联合推介绿色运动，向公园使用者解说槟州政府欲在槟城推行的大型公路计划，如仍有待当局批准环境影响评估报告的泛槟岛第一大道（PIL1）将带来的影响。

邱思妮也在活动上代表念出非政府组织的联合声明。

吁槟人民加入绿色运动

这项声明是趁着2018年结束前，总结槟城面对的多向环境问题，包括在这两年内，发生在丹绒武雅Granito可负担房屋计划及米桶山平行公路计划工地土崩事故已夺走20条人命，以及2017年11月的大水灾的祸害、太子道古迹建筑被拆除以让路发展计划、浮罗勿洞建路计划导致红树林被毁、泛槟岛大道计划将破坏两座公园及槟州交通大蓝图将导致多棵树木被砍伐等。

上述非政府组织呼吁槟城人民一起加入绿色运动，身体力行贯彻所有绿意政策，包括拒绝使用一次性塑料用具、乘搭公交达致减碳目标及拒绝破坏环境的大型建路计划等。

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“槟州的发展政策不实际，对环境带来沉重的压力。我们必须明白，我们不能只指望政治人物去处理越来越棘手的环境课题。因为，州政府在环境及气候变化课题上，显然没有足够的了解及重视。作为槟城人民，我们有义务捍卫这块土地。”

3签名运动累积15万签名

非政府组发表的数据指出，人民针对环境课题发起的3项签名运动，至今已累积约15万个签名。非政府组织将在明年把签名交给槟州政府。

声明内容显示，这3项签名运动分别是，要求停止开发山坡作为物业发展计划用途，以避免水灾及土崩（约8万个签名）、取消泛槟岛大道计划和Zenith财团负责的公路计划（2万个签名）及拯救升旗山（4万5000个签名）。

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非政府组织坚持，政府必须打造全面及完善的公共交通系统，而不是一味兴建更多公路，才可减少道路上汽车流量，达致“移动人，不是移动汽车”的目标。

黄佑汉：促首长检讨发展计划

“青年要求更好交通”运动发言人黄佑汉直言，尽管换政府后的我国被喻为进入“新马来西亚”时代，在他已预见，2019年对非政府组织更具挑战。

他说，一旦槟州政府欲推行的槟城南部填海计划获得批准，而当地人民对这项计划带来的影响不甚了解，非政府组织针对这项课题推动相关社会运动时，则更为艰辛。

“我们所推动的不是什么热门的课题，但却非常重要，希望槟城人能把这些课题当成重要事项看待，不要像他人所标签的一样，把我们当成反对党。”

他强调，州政府欲在槟城推行的大型道路建设计划将衍生严重的环境问题，政治人物基于想在5年后重新被投选为人民代议士而做出目光短浅的决定，却对槟城未来20年的环境带来深远的影响，因此他促请槟州首席部长曹观友必须以槟城的未来，重新检讨这些计划。

南部填海海洋生态受影响

他也嘲讽，州政府欲推行的南部填海计划，让渔民及海洋生态首当其冲，但州政府却对明年在槟城举行的世界海鲜代表大会引以为傲。

“争取社会公义的路不好走，但非政府组织依然会坚定地向前迈进。”

盼组织扛起绿色旗帜

绿色运动为何物？

大马保护自然遗产组织执委黄爱丝解释，槟州拥有数量繁多，关心环境课题的非政府组织。她希望这些组织自发性加入绿色运动，扛起绿色旗帜，主动推行与环境有关的运动，并号召其他组织一同参与。

“在绿色运动的概念下，我们不需要一个中央委员会策划或推动活动，而是鼓励各组织或个人自发推动环保活动。”

活动上展示泛槟岛大道计划的模型，让民众更具体了解此计划将影响的社区。（图：星洲日报）

非政府组织继续收集民众签名，要求槟州政府取消泛槟岛大道计划。（图：星洲日报）

活动参与者手持大字报，向青年公园使用者传达“勿继续兴建高速大道”的讯息。（图：星洲日报）