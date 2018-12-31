完成装潢更有卖点·KDCA文化村新貌亮相 （亚庇30日讯）汇集本地11个原住民族群传统房屋的嘉达山杜顺文化协会文化村，经过整修装潢后，以全新面貌和景象亮相，成为本地人和国内外游客的观光卖点。

位于兵南邦的嘉杜文化协会文化村以全新面貌和景象亮相，让访客可体验11个原住民族群的生活方式与文化特色。

（亚庇30日讯）汇集本地11个原住民族群传统房屋的嘉达山杜顺文化协会文化村，经过整修装潢后，以全新面貌和景象亮相，成为本地人和国内外游客的观光卖点。

广告

位于兵南邦的嘉杜文化协会文化村（KDCA Koisaan Cultural Village），结合了沙巴各地原住民族群的文化特色，让游客可以融入其中，体验多元文化特色及各族生活方式。

嘉杜文化协会今日在文化村主办圣诞及新年门户开放，邀请本地及国内外旅行社代表出席，向众人重新推介全新的文化村。

在场接待众来宾的有嘉杜文化协会署理主席拿督约翰安东尼及理事。

除了多样化的场景建造，文化村也增设游客互动及体验传统文化环节，如品尝原住民酿制的米酒、动手制作传统糕点、蜡染画、传统头饰及串珠制作示范、传统服饰摄影、体验土著传统按摩、原住民传统游戏等。

■亚庇市内唯一吊桥

同时，文化村内还有亚庇市内唯一的吊桥，也有售卖各种土产及手工艺品，以及每天两场的文化表演。

广告

为了让访客更深入了解到本地原住民的文化色彩，该文化村也有专业地陪进行现场解说。

欲查询有关嘉杜文化协会文化村的详情者可浏览脸书专页（KDCA Cultural Village KCW RW），Instagram专页（kdcaculturalvillage），或联络（010-9353948/011-31537791/088-713696）。

嘉杜文化协会署理主席约翰安东尼（右）推介嘉杜文化协会文化村。

广告

嘉杜文化协会文化村内增设了游客互动活动。





