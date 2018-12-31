你们准备好了吗？．电子泊车食肆禁烟明落实 2018年即将进入尾声，步入2019年将会落实许多新政策，其中影响最广泛的将是霹雳州内将实行电子泊车系统，以及引起热议的食肆禁烟措施。

许多食肆已在店内张贴禁烟告示，为禁烟措施作好准备。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保30日讯）2018年即将进入尾声，步入2019年将会落实许多新政策，其中影响最广泛的将是霹雳州内将实行电子泊车系统，以及引起热议的食肆禁烟措施。

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根据了解，由于手机应用程式在1月1日才能正式使用，因此部份市民仍在了解当中；至于食肆禁烟方面，大部份茶室都已做好准备，并且在茶室内张贴禁烟告示，以提醒顾客这项禁烟措施。

统一停车费推新固本

随着现时已是电子时代，霹雳州政府跟随步伐，于1月1日推行电子泊车系统，市民可下载[email protected]手机应用程式（Apps），并在全霹雳使用此程式缴付停车费。

霹雳州行政议员杨祖强今天向星洲日报《大霹雳》社区报表示，州政府有意逐步落实全面使用电子泊车系统，但现阶段仍然允许市民自由选择以手机应用程式或者泊车固本缴付停车费。

他透露，州政府也将在两星期内统一州内所有地方政府的停车费并推出一致的新泊车固本，到时电子泊车系统的收费也会统一。

他指出，统一州内停车费的程序涉及地方政府政策，因此必须带入行政议会中商讨并寻求通过。

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“华都牙也属县议会管辖，但一小时的停车费为60仙，而曼绒属市议会，但一小时的收费却是40仙，怡保属市政厅但收费还是60仙，收费欠缺系统性。”

旧固本可用至3月杪

他说，因此，州政府计划将州内停车费统一为每小时60仙。他补充，由于许多地方政府仍有许多旧泊车固本的存货，州政府在推出新固本后将给予过渡期，允许继续使用旧固本直至3月31日。

明起下载[email protected] App



为鼓励市民采用电子管道缴付停车费，州政府将于1月1日正式推行电子泊车系统，市民从1月1日起可在Play Store免费下载[email protected]手机应用程式；App Store则可从1月20日起下载。

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下载程序后必须先填写名字、身份证号码、电话号码、电邮地址和设定密码以注册账号，登录程序后可点选“Beli Kredit”充值，每次使用时只需在选项中设定所处的地方政府、填写车牌号码、设定泊车时限并点选缴款即可。

执法人员将会在系统中输入车牌号码以鉴定有关车辆有否缴付停车费或超时。

可输入多个车牌号码

另外，用户可输入超过一个车牌号码，也意味着用户可为超过一辆轿车缴付停车费，用户也可使用程式查询和接获罚单通知，并直接透过此程式缴还罚款。

此外，用户也可在程式中查看过去30天的使用记录。目前的停车费仍依据各地方政府的定价，欲知详情可拨打05-2083142／45，或亲临怡保市政厅1楼的泊车组，或者浏览park.perak.my。

请遵守食肆禁烟

除了为市民提供便利的电子泊车系统，《大霹雳》社区报也提醒民众，全国将于1月1日正式实施扩大禁烟区措施，吁请业者和市民关注以免触犯法令。

卫生部扩大禁烟区，规定全国所有冷气、非冷气餐厅、咖啡店、露天小贩中心、路边摊一律全面禁烟，违例者将面对罚款1万令吉和最高两年监禁的刑罚。

食肆业者必须在店内显眼处至少张贴一张禁烟告示，否则将被罚款最高3000令吉，业者也可向地方政府和卫生局索取禁烟告示。

卫生部副部长李文材今日已表明告示的标准尺寸为40公分x50公分，但对于告示的尺寸和格式并没有严格的规定。

电子泊车系统为市民提供使用手机应用程式缴付停车费的便利。（图：星洲日报）

用户可通过电子过账为账号充值。（图：星洲日报）