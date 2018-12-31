统制期间一度降价．圣诞过了蛋价回涨 除了圣诞节期间实行的价格统制（12月23至27日），让鸡蛋价格稍回跌之外，蛋价在这个月来一直居高不下。

圣诞佳节一过，稍降价的鸡蛋又回涨。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹30日讯）除了圣诞节期间实行的价格统制（12月23至27日），让鸡蛋价格稍回跌之外，蛋价在这个月来一直居高不下。

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在今年圣诞节价格统制期间，A级至C级鸡蛋价格因受贸消部控制而告回跌，但佳节结束后，蛋价也随即上扬。

根据记者走访鸡蛋批发商与零售商，批发价的AA蛋45仙、C蛋40仙、D蛋38仙；零售商价格为A蛋45仙、C蛋43仙；熟食业者的价格则是A蛋每托近13令吉、B蛋每托12令吉许；连带甘榜鸡蛋也告一并涨价，每托30粒要价17令吉。

受访者透露，鸡蛋缺货而导致价涨的情况维持了整个月，有者也说2月内连涨3次，令鸡蛋使用量大的业者暗感吃不消。

谭国良：生熟蛋或涨价

关丹巴刹国荣茶室东主谭国良说，他平均每日出售4托甘榜生熟蛋，若价格持续不下，农历新年后或被迫调涨生熟蛋价格。

“蛋价自9月起到11月已经涨2次，原本每托15令吉涨至16令吉，现在17令吉了，12月也快结束了却一点未降。”

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郑温諨：暂维持薄利多销

巴刹炒萝卜糕摊贩郑温諨平均每天使用3托鸡蛋，目前的蛋价虽高，但他认为尚可负担，暂时维持薄利多销。

每周采购一次鸡蛋的他说，现有每托AA蛋批发价是13令吉50仙，价格已经维持了第4个星期。

“之前一托售价11至12令吉许，比现在便宜约1令吉50仙。”

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用量不大虾面不涨价

66小贩中心虾面业者说，虾面使用的水煮蛋用量不多，因此鸡蛋价格的开销差别不大，未考虑调整售价。

他说，平均每2天使用一托鸡蛋，目前B级蛋售价12令吉许，之前每托仅10令吉左右。

黄文娴：鸡蛋没降价迹象

关丹泰兴贸易负责人黄文娴受询时说，鸡蛋批发价在早前调涨后，迄今尚维持原价，未有下降迹象。

她说，在涨价前，每托AA蛋介于11至12令吉、C蛋10令吉、D蛋8令吉80仙至9令吉；涨价后每一级别都分别调涨了至少1令吉以上。

除了佳节期间，鸡蛋价格受统制之外，零售商表示鸡蛋价已经维持相当长的日子。（图：星洲日报）

郑温諨说，炒萝卜的鸡蛋用量不小，但他仍未打算调整价格，以免顾客却步。（图：星洲日报）

鸡蛋在人们日常生活上占据重要位置，许多食物都含有鸡蛋，蛋价长久居高不下可造成影响。（图：星洲日报）