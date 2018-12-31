确保尺寸符规定标准．茶室纷订制禁烟牌 文冬各地茶餐室和小贩中心业者纷纷赶在明年1月1日来临之际，最后一分钟购买禁止吸烟告示牌，有些业者为了节省金钱，订制了手绘告示牌，最重要是确保尺寸大小符合卫生局规定的标准。

徐金宏制作两种禁止吸烟的告示牌，符合卫生局规定的尺寸。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬30日讯）文冬各地茶餐室和小贩中心业者纷纷赶在明年1月1日来临之际，最后一分钟购买禁止吸烟告示牌，有些业者为了节省金钱，订制了手绘告示牌，最重要是确保尺寸大小符合卫生局规定的标准。

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业者们表示，禁止吸告示牌每个售价35令吉，至于手绘告示牌只须大约10令吉而，不过告示牌肯定比手绘的纸质告示牌更耐久。

唐耀生：手绘告示牌订单多

文冬老画匠唐耀生经常替各行业绘画招牌和宣传品，他表示，他的手绘禁止吸烟告示牌是根据卫生局的标准尺寸40公分x50公分，香烟的冒烟位置是在左边。

“我已从报章上详细了解禁烟告示牌的规格，卫生部副部长李文材清楚说明所有禁烟告示牌的图案和尺寸必须根据规格，业者们也可以自行制作或手绘告示牌。还有1，2天就是1月1日，许多业者都纷纷订制告示牌，我也接获了不少订单。”

另外，文冬新东茶餐室也要求唐耀生绘制了2个写着中文和马来文字眼的禁止吸烟告示牌，张贴在茶餐室的墙壁，远望还以为是广告公司所印刷，走前一看才知原来是手绘的。

当唐耀生把告示牌贴在新东茶餐室时，一名经营茶餐室的黄姓女业者见状也向他要求赶在1月之前绘制禁止吸烟告示牌给她。

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徐金宏：马上印制交货

另外，RAYS WORLD广告社东主徐金宏表示，这两天越来越多茶餐室和酒楼业者询问和要求购买禁止吸烟告示牌，他也会尽快把告示牌送上给业者，每个告示牌售价35令吉，也写上罚款的字眼。

他表示，卫生局最初宣布所有食店必须张贴禁止吸烟的告示牌时，许多广告和餐饮业者对这项新条例都抱着观望态度，因为不了解告示牌的标准尺寸和图案规定，避免印制错误造成亏损，所以只好按兵不动，等待政府更进一步的指示。

“举例说，当政府下令业者必须张贴禁止吸烟的告示牌，我们还搞不清楚卫生局规定的标准尺寸，感到非常混淆，也把烟头的位置放在右边，后来经再三求证，确定正确位置是在左边。”

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他说，现在搞清楚了政府指定的规格，就可以马上印制和交货，以让业者尽快张贴在茶餐室显眼处。

根据卫生部的禁烟条例，违规业者将会被罚款不超过3000令吉或监禁不超过6个月，违例吸烟者最高罚款是1万令吉，通过禁止吸烟告示牌，以提醒烟客们不准在茶餐室吸烟。

徐金宏展示准备交货给茶餐室业者的禁止吸烟告示牌。（图：星洲日报）

唐耀生根据政府规定尺寸手绘禁止吸烟告示牌，价格便宜。（图：星洲日报）