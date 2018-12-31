网上回应走调演出·Angelababy自拍中途“小海绵”奶音冒出！ Angelababy（杨颖）和黄晓明结婚3年，2017年生下儿子“小海绵”，平时对小孩的隐私非常保护，从不主动让小海绵露出正面，不过她在30日晚间分享了一段影片，原本是她自拍送上年末祝福，却被儿子一声“妈妈最美丽”夺走风采，听到儿子的称赞她也被逗乐了。

（图：微博）

（中国31日讯）Angelababy（杨颖）和黄晓明结婚3年，2017年生下儿子“小海绵”，平时对小孩的隐私非常保护，从不主动让小海绵露出正面，不过她在30日晚间分享了一段影片，原本是她自拍送上年末祝福，却被儿子一声“妈妈最美丽”夺走风采，听到儿子的称赞她也被逗乐了。

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Angelababy30日出席浙江卫视跨年演唱会，挑战一个人独唱《123我爱你》，不过不少网民都指她又再度唱走音了，虽然还是被吐槽，但因为表现镇定又甜美，仍收获许多好评。

（图：微博）

31日凌晨Baby在微博发文“回来看了好几次视频，我好像没跑调呀，请问我哪一段跑了呀？”有粉丝心疼她“竟然这样回应了……路人突然被可爱到，像一个超认真唱歌之后被批评的委屈孩子”、“来自美女深夜的执着”、“这届网民都是音乐人，我怎么没听出来跑调呢”。

不过Baby的心情似乎并未受影响，还非常正能量地发文称：“提前祝大家元旦快乐，给大家比个心，我回去练歌了。”随后还附上一个无奈笑哭的表情符号。

原来Baby是收到了来自儿子“小海绵”的鼓励，才能如此快速地调整好心情，只见她原本对着镜头摆出撩人姿势，旁边却传出小海绵奶声奶气地说：“妈妈最美丽！”她也瞬间被融化，还害羞地用双手遮住了脸，随后还在发文中写道：“从小就这么会逗女生开心。”不少网民听完也纷纷大赞：“小海绵也太暖了吧”、“这是跟爸爸学的吧”，意外掀起不少热议。