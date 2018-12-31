董事部：基设失修申拨不批．多顾全津华小 教育部公布半津贴华小特别拨款详情获得掌声之际，不获拨款的政府华小只能“羡慕”，并希望日后能获得政府“多照顾”。

文丁启智华小。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉30日讯）教育部公布半津贴华小特别拨款详情获得掌声之际，不获拨款的政府华小只能“羡慕”，并希望日后能获得政府“多照顾”。

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教育部数据显示，森州46所政府资助华小（半津华小）当中，最低特别拨款的款额为1万5000令吉，最高达18万令吉；而准备迁校的晏斗乌鲁干中华小则获得300万令吉建筑基金。

未获“特别关照”

森州共有82所华小，当中有35所为政府华小，也就是俗称的全津华小，这些政府华小基于是“全津”关系，所以并未获得特别拨款。

惟没有特别拨款，学校面对问题，也不见得政府会“特别关照”。政府华小历来遭遇不少屋顶漏水、白蚁侵蚀、设施不足的问题，但虽然被归类为政府学校，可每当向教育部申请款项进行维修或提升，往往不获回应；为了学子，董事部唯有自掏腰包，或如半津华小般，公开筹款。

对外筹款惹质疑无奈的是，虽有“政府华小”之名，却未获政府特别照顾之余，要对外筹款又惹来质疑，左右为难。

一些华小董事长受访时指出，许多民众都认为，政府华小获得政府全额津贴，理应是一所健康且没有任何资金问题的学校，惟只有学校三机构清楚，“全津”只是一个类别，要说比半津贴华小来得好，并不全然。

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黄添佑：盼获维修基本建设费

汝来国民华小董事长黄添佑受访时指出，随着新政府上台，希望教育部能有更好的政策，确保全津华小获得真正的“津贴”。

“若是没拨款，至少为学校负责一切维修基本建设费用，如闭路电视损毁、雨盖漏水等还有活动费用和临教工资。”

他说，近日学校走廊雨盖严重损毁加上水槽漏水，把走廊给淹了，像这样的情况，校方一般会向当局反映，惟很少会获得回应。

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董事部津贴50%活动费

“说是全津贴，但董事部的负担很重。每年活动费用，董事部津贴50%，门坏、风扇坏、厕所阻塞等问题，每年要负担，一年花费2至3万令吉，临教工资也须由董事部负责。”

他直言，2008年的第十二届全国大选之前，该校会获得国州议员拨款，每年有3至5万令吉，可帮补一些，惟之后就没了。

“约两三年前，前大臣拿督斯里莫哈末哈山来学校主持活动开幕，也曾带上6万令吉拨款，这些拨款都能帮补一点。”

黄添佑说，董事部虽有数万令吉“储备金”，但这些钱是前辈留下且主要为应对不时之需，要是现在就花光，日后就更难了。

“我们学校有树被白蚂蚁侵蚀，担心白蚁会连校舍也‘吃’了，唯有寻求市议会帮助砍树，惟迟迟没有回应，校方唯有自己动手。”

他希望政府在给半津贴华小资助同时，能多照顾全津华小，让这些学校也能拥有更舒适健康的学习环境。

黄振旺：董事部自费买电脑

小甘密华小董事长黄振旺强调，在小甘密华小已有33年之久，学校从半津到全津，情况并没有变得更好。

“以前看全津学校申请款项比较容易，所以就争取成为全津学校，但现在情况好像相反，半津学校获得拨款，全津学校依然面对资金问题。”

他说，随着教育部取消电脑班，学校之前向电脑公司租借的电脑也全数退还，但学校已以电脑教学，每班都须有一台电脑上课，为此，董事部唯有掏出几万令吉买电脑。

“有些东西要立刻买或修的，都是董事部和校方想办法，要是等教育部安排可能要很久，更何况很多时候都没反应。现在连闭路电视也坏了，没钱修。”

黄振旺坦言，全津华小的窘境，在前朝时期便是如此，除非是很紧急状况，如学校屋顶被暴风吹毁了，才会获得迅速处理，否则其他的一般都没有回应。

彭礼德：盼为全津华小捎喜讯

才刚上任的文丁启智华小董事长彭礼德说，约10年前，学校曾获得教育部拨出100万令吉维修费用，惟这笔钱并不是直接交给董事部，而是教育部安排公共工程局人员到学校进行工程，校方只能“签名”。

“虽说是100万令吉，但所维修的范围并不大，学校也还是面对一些问题。”

他说，近期校舍屋顶年久失修，雨水滴漏干扰学生上课，为了提升校舍，该校三机构决定发起筹款运动，以翻新校舍屋顶，筹得了逾30万令吉，交通部长陆兆福也拨出了3万令吉。

无论如何，彭礼德希望，希盟政府能为全津华小带来更多好消息，让学校能获得提升。

汝来国民华小雨盖失修，遇上大雨，走廊还会淹水。（图：星洲日报）

黄添佑强调，严重损毁的雨盖，要进行工程维修才能解决问题，但资金实在有限。（图：星洲日报）

小甘密华小木梁遭白蚁侵蚀。（图：星洲日报）

小甘密华小石膏板阳棚损毁，带来安全隐忧。（图：星洲日报）