星观点·应延长豁免印花税期限 财政部在新一年推行的豁免首购族购买售价100万令吉及以下房产的印花税，能刺激市场买气，除了可吸引房产新买家入场，也等于是为国内滞销的房产打通新一个销售管道，有其一举两得之效。

财政部宣布从明年1月1日至6月30日期间，豁免首购族在购买售价100万令吉及以下房产的印花税1%至3%，但维持市价超过100万令吉至250万令吉房产的印花税率3%。

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7月1日之后购买房屋的首购族，则必须依例缴付1%至3%的印花税，而购买超过100万令吉至250万令吉房产须缴交4%印花税，即是4万令吉至10万令吉的数额。

财政部长林冠英在上周六发表的声明中表示，正如2019年预算案所宣布的那样，希盟政府已同意豁免首购族在购买100万令吉及以下房产的印花税，此举旨在协助大马人实现“居者有其屋”的目标，同时也有助刺激目前仍然处于低迷的房产市场，以解决国内房屋滞销的问题。

根据大马房地产发展商公会于今年10月发布的《大马房地产2018年上半年和2019年展望》调查报告，国内房地产销售量在上半年销售量达到51%，即市场推介了1万3233单位的房产（其中711为商业单位，其余大部分依序为公寓、2至3层排屋、服务式公寓及单层排屋等），成功售出6764单位。相比2017年下半年季度，增长率为6%。

2018年下半年的房产市场表现未有统计数字，但基于经济不景，一般估计会比上半年略为逊色。

房地产发展商公会的报告显示，从参与调查的152个大马房地产发展商公会会员中，75%会员声称拥有滞销房产，比例为66%（2017年半年），若加上近两年累积的滞销房产，意味着市场尚有更多的房屋滞销。根据报告，在房屋完工3年后仍无法售出的房产，始定义为“滞销”。

因此，财政部在新一年推行的豁免首购族购买售价100万令吉及以下房产的印花税，能刺激市场买气，除了可吸引房产新买家入场，也等于是为国内滞销的房产打通新一个销售管道，有其一举两得之效，如果财政部再放宽措施，允许购买第二间房产也豁免印花税，或许在刺激国内房产市场方面会更加给力。

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除此之外，基于市场对明年经济成长的信心与展望未见巩固，未及在半年内酝酿更浓郁的买气，财政部不妨考虑将豁免印花税半年的期限延长至一年或更长，提供更宽裕的时间换取让房产市场有望成长的空间，继而刺激百业。

毕竟今年10月间大马房地产发展商会向财长林冠英声称所有新房地产计划包括商业单位一律降价10%，但新房屋在2019年未来得及建好并让首购族受益，滞销房产也未见有降价的迹象，国内房产市场需要更多的时间来吸引更多首购族进场。