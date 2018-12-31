遗憾启小不获拨款．庄其祥：将继续申请 教育部最近颁发华小特别拨款，面对课室屋顶漏水的马口启文小学依旧榜上无名，董事长庄其祥感到有些遗憾，但他扬言将会继续向政府申请拨款，让学生在一个安全的环境下上求学。

启文小学是马口一间历史相当悠久的小学，为社会栽培许多人才。（图：星洲日报）

（森美兰．马口29日讯）教育部最近颁发华小特别拨款，面对课室屋顶漏水的马口启文小学依旧榜上无名，董事长庄其祥感到有些遗憾，但他扬言将会继续向政府申请拨款，让学生在一个安全的环境下上求学。

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庄其祥告诉《花城》社区报，对于启文小学的拨款申请依旧落空表示遗憾，但是董事部将会继续提出申请。

他说，启文小学A座建筑物的课室天花板出现漏水的情况，过去六七年以来，无论是前朝政府，或改朝换代后的希盟新政府，启文小学董家教都依据程序不断提出申请，但是一直都没有下文。

在目前阶段，校内的各项设备提升，都是靠着董家教自行设法提升，因为不懂何时才会有拨款下来。

新学年即将开学，庄其祥说，校方决定暂时停用其中一间影响程度或许比较严重的课室，将学生移到另一间课室去上课。

他扬言，将会继续向政府提出申请，以打造一个安全的学习环境。

马口启文小学董事长庄其祥：对于启文无拨款感到遗憾，将会继续向政府申请拨款，让学生在一个安全的环境下上求学。（图：星洲日报）