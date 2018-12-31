郭锺桂．化解政治垃圾 家家户户门外都有一个垃圾桶，专门用来丢垃圾。

家家户户门外都有一个垃圾桶，专门用来丢垃圾。

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只要认为没有用的东西，吃剩的，用过的，过期的，发臭的东西等，都是垃圾，装在塑胶袋，丢进垃圾桶，等SWM来清理垃圾。

其实，丢垃圾也是一门学问，做对了丢对了，对环保、清洁、卫生起了很大的作用，做错了，反而破坏环境，留下一大堆的垃圾后遗症，最后受害的是自己。

好的教育制度，从小在幼儿园，就开始教导孩子如何爱护环境，长大了就养成良好的习惯，不会随处乱丢垃圾。

SWM已经推行垃圾分类，但是有多少人认真去分类？因为缺少教育，人民的环保意识还是很低，以为垃圾丢了就一了百了，还有就是执法不严。

人是很奇怪的动物，严格执法，在无奈之下，会认真的遵守，长远解决方法是从教育下手，日本在这方面就做的很成功，值得大家学习，好的东西一定要学，很多人去了日本旅行回来，个个都称赞日人有礼、注重环境清洁卫生。在日本所见所闻，回来之后没有落实在日常生活中，真可惜。

慈济虽然是一个佛教团体，但是在环保方面做的最成功，目前在全世界各地教育众人注重环保，垃圾回收就是其中一环主要的活动。

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地球只有一个，环境的好坏，与自己日常生活息息相关，若留下一个垃圾环境给自己的子孙，的确是对不起他们。所以平时不要只是挂在嘴边说爱子爱孙，行动才是最重要。

大马的政治很奇妙，一些政治人物被形容为垃圾，垃圾是被人遗弃。垃圾还可以用吗？这是见仁见智的看法。

一个政党或议员，被人民形容为垃圾，瞧不起，的确是大有问题，其思维肯定让人民大大反感。

看到政治垃圾不用生气，用另一个眼光去看待，去分类，可以将垃圾改造成有用的东西。最重要是将垃圾制造工厂关闭，以后就没有垃圾了，这是最高明的手段。

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很多人对垃圾恨之入骨，确是没有多少人喜欢政治垃圾。最令人反感的是贪污、滥权、胡作非为、黑白不分、制造混乱、散播仇恨，就是不想看到各种族人民团结，和谐。其目的很简单，就是利用种族之间的不和，可以容易控制自己族群，以达到个人的目的，这就是政治垃圾思维。

其实，冷静的分析，这些垃圾是可以好好的收之，用之，分化之。转化为有用的垃圾，不然这些垃圾被其他有心人收纳之后，加以利用，垃圾变成他人可利用之物，手尾就长了。

处理政治垃圾是一个很棘手及敏感问题，人民反对。但是这些垃圾还是要处理，从环保的角度，在处理垃圾过程是将垃圾分类、分化及分解未免是一项高明的手法。从政者，必须以人民谋取福利为主，解决政治垃圾的确是要用智慧，最忌就是意气用事。