蔡亲炀．在校手机的运用，管还是不管？ 随着手机日益普及，中小学生是否可以在校使用手机成为许多教育工作者、家长及学校管理层互相争议，各有说辞的话题。

随着手机日益普及，中小学生是否可以在校使用手机成为许多教育工作者、家长及学校管理层互相争议，各有说辞的话题。

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一般上，大部份的学校普遍都认为学生使用手机是弊大于利。因此，学校严格的手机管理机制目的在于避免学生不当使用手机或干扰课堂，从何影响创造良好的教与学的环境。

进一步而言，学校严厉执行手机管理措施，主要是为了避免可能引发的问题：互相攀比心理谁的手机够炫导致偷盗、抢夺和潜在的欺负霸凌行为；影响学习，比如注意力不集中、干扰课堂、考试作弊等；传达垃圾短信、黑函中伤他人信息，传达虚假信息或不良图片、照片或视频、及上网不安全因素等等。

各种对学生发展产生不良典范和影响；影响家庭教育，比如家长通过手机与孩子谈话而忽视面对面的交流和关心；从微波辐射安全角度，学生经常使用手机可能有害身体健康。

学校普遍采取禁止学生带手机进学校或禁止学生在校使用手机的规定，并对手机管理做出详细说明。

让我们来分析一些外国教育单如英国、澳洲、美国等国之中小学生手机管理的现状，希望借鉴这些国外中小学生手机管理的经验，对我国中小学手机管理加以思考并提出建议。

其实，学校在执行校园手机使用的措施上不一定要一板一眼地用强制性的规则硬性要学生遵守施行，最重要的要看相关学校的学生在科技的使用素养上的掌握而加以培养。

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学生要懂得的尊重自己、尊重别人、财务自保及信息保密的基本素养和思维。这也是学校除了课本知识的传授之外，另一非常重要的科技运用手段必须遵从的基本概念。

比如学生在在学校期间，如果发生丢失、损坏、被盗以及因辐射引发健康问题，学生要自己负责任；建议学生为手机设置密码，学生要对手机涉及的任何自身信息和个人隐私负责。

除了学生之外，在校老师也务必做好使用手机的榜样。学校也不允许老师在上课期间使用手机，也请老师在办公室内必须把手机调为静音，以不会干扰到其他老师在备课或处理其他教学业务，而且家长来学校期间，也希望手机也能调为静音，以免干扰到课室的教学。

其实学校的一纸禁令只能从表面上掩盖和解决问题，禁止或没收学生手机的做法不能从根本上解决问题，因此学校在反思教育现状的同时，也应加强对学生使用手机的合理引导。

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只有实施民主合法的手机管理才能协助学校实现有效的科技运用教育、才能有助于培养学生的自身道德意识与法制精神，并有助于提升学生自我规范与自主管理的能力。

总之，手机管理对学校看似一个微不足道问题，然而，它却能够显现出当前学校的管理理念问题，及确定学校管理者的角色定位是协商者和沟通者，而不是简单的发号施令者，需要树立“自下而上”理念，真正做到“以人为本”，对学生发展负责。

手机科技不是学生的禁忌，而其含有的内容和运用方法才是最终我们要关注的。