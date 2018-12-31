黄启灏．金部长 美好的一天，由营养丰富的早餐开始！

美好的一天，由营养丰富的早餐开始！

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这是一句相当屡见不鲜的宣传文案，太过陈腔滥调，类似的句子时常可以看见。但除了周末以外，我其实没什么机会吃到一顿好的早餐。

因为宁愿睡多几分钟才出门上班，我的一天，通常由简单的两个砂糖麻花包开始。而每天和我在同一个部门共事，职位比我高一级的金部长却说，他的一天，由“金部长”这三个字开始。

我属于公司的市场企划部，由十个人分成两个团队。在我之下，有三个职员一起服务需要讲英语的海外客户。其余的，都由金部长带领，主要伺候韩国境内的客户。我们俩都汇报同一个上司，崔先生。

我不知道自己确切那一天开始，突然变成了小主管。

记得刚进来这家公司的时候，凡是只要按指示埋头苦干就可以，主要的压力来自于工作量，盲目地做就能过日子。

因为刚晋身新的行业，很多东西一知半解，必须藉由实际的业务来体会每一个细节。当时还没有所谓的目标金额，而且外国人的身份总让我觉得自己偶尔会受到优待，时常感到韩国人会稍微体谅我的弱点和无知。

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好不容易第一年过去了，崔先生在毫无预警之下编了两个代理级的职员做我的下属，要我开始监督他们的工作，发挥决策能力，并为整体的业绩承担责任。

说实话，这是我最不乐意执行的事情。我喜欢一个人目不窥园地工作，现在把自己打点好，还得额外确保他人的工作进度，秤斤约两地平衡重心。

另一个团队的金部长比我大6年，韩国职场的阅历自然比我老成。他在美国念完大学后工作了一段时间，在不同的领域中也有所涉足。人说枪打出头鸟，越是经多见广的人，我觉得越是有工作压力。

崔先生几乎每天都会在上班后第一时间见我们。金部长说，他每天的第一个Kakao信息，就是崔先生召唤他的“金部长”三个字。还没到办公室，就得在途中先整理好要叙述的业务进度，先想像好上司会提出的问责。

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新的一年来临，我在这个职位上居然就了晃掉了两年半。我有成长吗？

有时候，我无法说得上，但我知道现在开会、写邮件、拟备计划书，都不再像刚来时那样茫无端绪，甚至年终和下属完全用韩语回顾评核他们的工作表现，都可以应付自如。

如果升职，我的下一个级别就是部长。这是不可能在2019年实现的事情，也绝不是我的愿望。我更宁愿继续苟容曲从，按老板指令卖命加班，更自在。

我毕竟不是本地人，对于韩国市场甚至文化的认知肯定不能跟金部长同日而语。但金部长不是我的上司，沟通起来没有太多负担，很自然成了我可以直接学习的对象。

算一算，崔先生在我的专栏里出现了七次，感觉我在往后的日子应该和金部长培养更良好的关系，让他登场开心一下，总是好事。