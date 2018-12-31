刘振仪．政治现实 地方政府选举被称为人民的第三张选票，也就是国会议席及州议席后的第三张选票。

地方政府选举被称为人民的第三张选票，也就是国会议席及州议席后的第三张选票。

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我国选民目前只有两张选票，联邦政府多年前废除地方政府选举后也废了这第三张选票。若有这第三张票，投选出来的代议士，就是地方政府议员。

地方政府这一层，虽然主要处理地方性事务，不像国会议员那样开口闭口都国家大事，但别小看这一层议员的功能，他们处理的小事，如垃圾、水沟、卫生、巴刹、小贩中心等，都最贴近升斗市民的生活。地方政府做得好不好，基层人民的生活环境和条件好不好，也需要这批地方政府议员参与决策与监督。

地方政府是政治人物向州议会挺进的踏脚石，就如槟城，许多现任州议员都是市议员出身。不过，在还没恢复地方政府选举前，现有的地方政府议员都是政治委任的，是执政党的囊中物，反对党有得看没位站。

地方政府选举这议题在我国很冷门，多亏一些公民组织不断争取，还有行动党当反对党的多年里一直高喊恢复地方政府选举的口号，多少也让人对“第三张票”有些概念。当然，前朝国阵政府就一贯的反对这项诉求。

今年终于换政府后，行动党从在野转为在朝，可参与“恢复地方政府选举”的决策。但行动党所在的政治联盟，也就是希盟政府对地方政府选举的态度，也从首相马哈迪说的一句话“希盟政府不会举行地方政府选举”，看出一二。但火箭领袖们对老马这一句话没有很大的反弹，反而说出执政党的标准回答：需要按部就班进行。

很多人说，政治需要原则。的确需要有原则，尤其是这个原则必须说起来动听，但实际上需不需要做到，不太重要。实际上，政治上有许多不变的现实，好比没得在朝做工的反对党一定要敢敢说，负责做事的执政党一定有“身不由己”的理由去慢慢做或者不做。

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例子：在执政体制内完全没有代表的反对党需要地方政府选举，因为这一层选举给他们多一层机会杀出重围。掌不到大权，至少有一两个代表打入地方政府，有机会在市民面前表现，也可帮自家政党培育政治新星。所以，反对党开口争取要恢复地方政府选举是必然的。

站在另一边位置的执政党，既然手里已掌握联邦政府及多数州属的大权，何必在这第三层政府打开门，给反对党机会重新踏入政府体系？坐上执政党的位置，当然要用执政党的脑袋去思考。从前在野时公开批评、强烈诉求，转身在朝后也不可避免的转向“将在内部反映”、“必须按部就班进行”之类的话。你可以说是模棱两可，但现实是，如今要做事的是执政党，若不想做或没十足把握做到，随便抛出模棱两可的答案算了。

到最后，答案到底要还是不要恢复地方政府选举？原则上，当然说“要”；实际上，就看你这时站在什么位置吧！