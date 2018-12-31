吉南咖啡公会配合指南．提供会员禁烟告示牌 配合卫生部规定明年所有食肆必须张贴禁烟告示指南，吉南咖啡公会全面配合，并从即日起提供禁烟告示牌让会员免费索取。

食肆业者与居林县卫生局官员交流后合影；右三起为何喜贵、冯志强、阿烈斯、杨庆传及张金楠。（图：星洲日报）

（吉打．居林30日讯）配合卫生部规定明年所有食肆必须张贴禁烟告示指南，吉南咖啡公会全面配合，并从即日起提供禁烟告示牌让会员免费索取。

广告

该公会总务张金楠说，该会所提供的禁烟告示牌符合卫生部要求，会员索取后张贴在店内，即可安心营业。

张金楠今午在吉南咖啡公会和南吉打中华商会所联办的食肆业者与居林县卫生局交流会上说，卫生部扩大禁烟的规定在明年1月1日落实，不过有半年缓冲期，会员若面对问题，可向该公会反映。

杨庆传：多办讲解会让人民了解

居林区州议员杨庆传说，举凡新条例实行前，必会引起一些混淆，希望往后民间组织与政府单位多联办讲解会，让人民能够了解。

他说，食肆业者除了配合张贴禁烟告示，也要把烟灰缸拿走，当地居民若对新禁烟条例有疑问，可拨打居林县卫生局联络号码04-4949000查询。

出席者有居林县卫生局局长阿烈斯、环境小组主任峇克利、南吉打中华商会副会长何喜贵、总务冯志强及副财政吴秀凤等。