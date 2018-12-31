打败周子瑜！法国17岁名模荣登世界第一美 美国电影网站《TC Candler》日前公布《2018世界百大最美脸孔》，去年获得第3名的TWICE成员周子瑜，今年再往前迈进一个名次拿下亚军，是台湾唯一入榜的女星，而世界最美脸蛋首位则是17岁的法国名模黛兰布兰多（Thylane Blondeau）获得。

（图：IG）

（美国．洛杉矶31日讯）美国电影网站《TC Candler》日前公布《2018世界百大最美脸孔》，去年获得第3名的TWICE成员周子瑜，今年再往前迈进一个名次拿下亚军，是台湾唯一入榜的女星，而世界最美脸蛋首位则是17岁的法国名模黛兰布兰多（Thylane Blondeau）获得。

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据了解，黛兰布兰多4岁时参与了一场“Jean Paul Gaultier”的时装秀后爆红；之后在6岁时登上法国儿童版《Vogue》封面，成为法国版《Vogue》最年轻的模特儿。她凭着一双绝美的蓝眼睛与性感的丰唇，被冠上了“全球最美女孩”的称号。

除了模特儿事业，黛兰布兰多还当起老板，创立个人服饰品牌Heaven May。此外，她是L’Oreal Paris的形象大使，2015年也曾演出法国电影《Belle&Sebastian:The Adventure Continues》，事业版图十分广大。目前该品牌的专业已有超过万名的粉丝追踪，展现出超高人气。

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