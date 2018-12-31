陈胜强．学习力与价值 今天，2018年就此谢幕，作为向2018年告别，迎向全新的2019年，《言路》版以“教育”、“学习力”为主题，推出一系列相关文章，邀请作者与读者一同思考，马来西亚的教育座标必须设定在哪里？

我常对即将毕业的大学生们说：刚毕业时，你们在企业眼里的价值来自于你们各自的潜能（potential）。就是你们，在被给予适当的培训后，将能进行的工作。就业几年后，潜能被激发，转变为能力（ability）。就是你们，能独立地，完整地，没错误地，完成某份工作。到了这个阶段，价值，来自你们具备多少能力，以及各能力在公司运作里的重要性。

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再过几年，能力提升到另一个层次，叫做限度（capacity）。那是你们的各种能力在累积了相当程度的经验时，才能达到的界限。这时候，你们在公司内的价值，不只是你们具备了多少能力，还有你们每个能力所需要的资源及其产量。

打个比方，你们对数字相当敏感。通过学习，你们掌握计算的能力。再反覆磨练，你们精通计算，能用最少精力及在最短时间内进行计算。另一个例子，你们喜欢与人谈话。通过观摩，你们掌握商务沟通的技巧。接着，你们继续与各类人来往，同时不停接收各类资讯，你们逐渐精通商务谈判，并在各种条件下帮助公司获取最大的利益。

所以，30岁以前，别推销你们的能力；30岁以后，别宣扬你们的潜能。当你们是职场“小弟”、“小妹”时，工作要做得好；当你们是同事们口中的”大哥”、“大姐”时，工作要做得又快又准又好。

这是很重要的事业里程碑。所以，你们必须定期自我检讨，检讨自己是否卡在某个阶段。

若是，那有可能是自己入错行，工作本身不符合自己的性格或强项，在不协调的感受中失去追求进步的动力。

那更可能是自己过于无忧无虑，忘了自我提升，过于注重休闲，停止接受新事物，不再跟进科技发展、知识更新，或社会动态。长话短说，就是你们停止学习。

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你们若停下步伐，不代表世界也跟着停下来。那就好比一个在与世隔绝的荒岛上住了10年的电脑程序员回归社会，他还能找到电脑编程的工作吗？所以，当你们的年纪及工作年份持续增加时，你们的工作能力也该，或快或慢，稳定的提升。

想一想，当你们过了30岁，仍然没有几个拔萃的工作能力；又或者，当你们在公司内做了很多年，工作速度却和晚辈或新人没太多差别时，你们敢和老板谈加薪吗？敢另谋高就吗？能够接受自己是个能被轻易取代的存在吗？能够接受自己没有得到辈分上相对的器重吗？

不知道不代表不存在。刚才说的话，听起来当然刺耳，但若今天不听，不代表未来就不会面对以上困境。

有建议吗？那肯定是持续学习。

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通过不断认识新事物，不断接收新知识，来调整自己的言行举止。我们说，懂多一个知识，犯少一个错误；看多一点市面，闹少一点笑话；了解多一点状况，讲少一点错话。我们也说，知道得越多，看到的世界就越广，理解的程度也越深。连带的，解决问题的方法及进行工作的方式也更丰富。

古往今来，成就，都来自学习。

你们在公司里当下的价值，也大部分取决于你们持续展现的学习力。

那么，什么是学习力？我就留给读者们自行探索。作为今年的最后一份分享，希望能藉此提起各位读者的求知兴趣。在新一年的规划里，也把学习包括在内。