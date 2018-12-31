英考虑脱欧后设海外基地·东南亚首选狮城汶莱 英国国防大臣威廉森透露，英国有意在脱离欧盟后在加勒比海和东南亚新设两处军事基地，以增强英国在国际事务上的影响力。接近威廉森的消息人士称，新的东南亚基地可能设在新加坡或汶莱。

英国国防大臣威廉森透露，英国有意在脱离欧盟后在加勒比海和东南亚新设两处军事基地，以增强英国在国际事务上的影响力。接近威廉森的消息人士称，新的东南亚基地可能设在新加坡或汶莱。

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威廉森接受英国电讯报访问时呼吁，英国民众应停止唱衰英国在国际的影响力。他说“在脱离欧盟之际，我们要对未来更乐观。”

“这是二战结束后，我们国家最重要的时刻；我们可以用不同的方式表现自己，在国际舞台上扮演世人期待我们的角色。”

“现在是我们再度成为真正的国际大国的一刻，我认为英国军队将承担重要的角色。”

英国在1968年以后逐步撤除苏伊士运河以东的所有英军，放弃原本在马来西亚、新加坡、波斯湾及马尔代夫的军事基地。威廉森有意在加勒比海和印度洋-太平洋区域新设基地，以在脱欧后伸张英国的军事影响力。

一名接近威廉森的消息人士说，英国“将在未来几年内”，在南中国海的新加坡或汶莱设立军事基地，且在英国海外领土蒙塞拉特（Montserrat）或圭亚那，设立加勒比海军事基地。威廉森说，这些基地将有维修及服务人员、补给船及设备厂等。

目前英国在塞浦路斯、直布罗陀、福克纳岛及印度洋的迪亚哥加西亚岛，设有永久性联合作战基地。

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（综合）