房产促销员清闲‧拍卖行忙碌 工作忙碌或清闲，哪一个比较理想？对多数的上班族来说，当然是清闲比较好，不过，产业发展商的促销职员，可能不这样认为。

工作忙碌或清闲，哪一个比较理想？对多数的上班族来说，当然是清闲比较好，不过，产业发展商的促销职员，可能不这样认为。

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假如工作日的时间清闲居多，可能不是好现象，很大可能性就是：产业单位销量不理想，公司可能会削减他的工作日、或削减薪资，不只是没有销售奖励金，连工资也被减，日子就没有这样好过了。

不过，产业顾问会比较忙碌，忙于估价银行因为客户拖欠贷款，收回来的产业单位增多，银行的拍卖师则必须加紧工作，整理待拍卖的产业单位的资料，以便赶上预定拍卖日之前，所需的资料已经齐备。

一些市场人士认为，现在的产业市场，不是处于崩跌的边缘，可是，又不见得有好的景象，过去产业市场走下坡，分别发生在80年代中的经济不景气、1997至1998年的亚洲金融危机，以及2008至2009的全球金融危机。

那个时候，股市滑落、企业缩小规模、裁员数据上升、投资者信心偏低，现在我们看到的是否同样的气象？

10年前金融危机

政府介入防泡沬

回顾10年前的2008-2009年全球金融危机，那次危机发生后，2010年市场人士担心，资产泡沫可能形成，政府开始介入，并推出一些冷却市场的措施，避免泡沫形成，担心冲击国家的金融稳定性。

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根据一般市场规则，假如资产泡沫形成并且爆破，很可能抑制产业价格上涨，导致产业交易量下跌，虽然未能让产业价格降温，并达到广泛市民视为可负担的水平。

目前，市场对豪华共管公寓、服务公寓、办公空间、购物商场供应过剩，可能冲击产业市场的发展，并且对金融业的财务状况存有隐忧，政府较早时作出反应，冻结批准一些类型产业的建设。

如果要有利于产业领域的长期发展，适当推出一些措施是必要的，市场需要多一些时间，消化这期间卖不完的产业单位，进一步减缓供应过剩的问题。