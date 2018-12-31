房市寒霜已过？（三）‧发展商把脉‧房市新政策新火花？ 2018年已接近尾声，产业领域在过去一年不愠不火，新政府上台後强制发展商降低产业價格，购屋者和投资者皆持观望态度，发展商又会如何看待明年产业市场呢？新政策是会激出新火花，让产业市场蓬勃发展？还是会熄灭仅存的火光，使得产业市场更加冷淡？

林福山：就算屋价下跌，林木生集团旗下的房产项目质量将保持不变。

2018年已接近尾声，产业领域在过去一年不愠不火，新政府上台後强制发展商降低产业價格，购屋者和投资者皆持观望态度，发展商又会如何看待明年产业市场呢？新政策是会激出新火花，让产业市场蓬勃发展？还是会熄灭仅存的火光，使得产业市场更加冷淡？

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林木生集团林福山：

增建30万至40万价位房产

林木生集团（LBS,5789,主板产业组）董事经理丹斯里林福山指出，新政府豁免印花税的举措，有助于降低产业交易成本，并可鼓励首购族置业。

冀国行提供更灵活房贷指南

房屋及地方政府部长祖莱达表示，政府将透过降低合规成本来拉低屋价，林福山指出，透过此策略，林木生集团计划在未来3年，建设更多价格介于30万至40万令吉的房产项目，以配合政府降低屋价的呼吁。

“我们希望政府和国家银行能够提供更灵活的房贷指南，因这将极大地增加首购族的经济能力，使他们更接近实现拥屋的梦想。”

林福山认为，国人除了面对屋价问题外，也有很多感兴趣的购屋者面对房贷被拒的或只获得低于预期的贷款金额。

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“融资规则非常严格，导致房贷被拒率非常高。”

续专注可负担和中等屋价

林福山表示，林木生集团将继续专注在价格实惠和中等屋价的项目上。

“据我们观察所得，首购族对于房产需求依然强劲，尤其是价格可负担和中等屋价，同时，地点也要求在靠近或容易衔接至市中心。”

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林福山也直言，想要房产价格下降，政府必须配合，因屋价的下降只会在政府的举措下实现。

他也承诺，就算屋价下跌，林木生集团旗下的房产项目质量将保持不变。

“林木生集团希望能够为国人打造高质量且经济实惠的房产，这将能刺激及丰富社区生活。”

林福山指出，在过去一年，产业市场备受瞩目，市场上也广泛报道指部份产业类型如豪华和价格中高的项目表现走软，预计这情况将需一段时间才能正常化。

购屋者关注3关键因素

“虽然如此，我们对专注和讨论度较高的可负担房产类型充满信心，希望更多买家尤其是首购族能够拥有更大能力，购买这类房产。”

林福山指出，林木生集团有信心透过采取的策略，即在合适的时间，以合适的价格，推出合适的房产项目，将能够持续为集团带来正面的出售率。

“由我们稳健出售率所得，我们了解购屋者在购买房产时，关注的3个关键因素为：经济实惠、社区和衔接性。”

林福山指出，该集团仍然专注于满足中档和可负担房产领域的需求上。

周胜忠：百乐园拥有30年城镇发展的经验，可将专业知识输送至国外。

百乐园周胜忠：续以买家为中心

百乐园（PARAMON,1724,主板产业组）首席执行员周胜忠表示，现在是新大马，很高兴企业监管占据了先机，这对大马企业、投资者和国人皆带来好处。

“政府项目重新实施竞标程序，使得透明度更高，加上议员公布收入和资产，加强人们的法治意识，政府也表示不应该进行企业业务。”

他表示，在这些积极的发展中，如果国人要繁荣，经济必须增长，企业必须蓬勃发展，从而带来更高的就业率，更高的员工收入，更高的企业利润，最终则能提高税收。

“我们要如何发展经济？企业必须大胆、创新和富有成效。少花钱多办事，最好的方式就是使用大数据和技术，以将国家的产品推向价值链。”

周胜忠认为，谈到经济时，并不仅仅把目标设在大马，因大马企业已将业务触角延伸至海外市场，包括产业发展上已在海外市场取得成功。

“大马发展商透过他们的专业知识，已在英国、澳洲、西班牙等地进行产业发展项目，以此推断，没有任何理由阻止他们引领亚洲乃至其他地区的产业市场。”

“就如百乐园拥有30年城镇发展的经验，同样可以将专业知识输送至国外；大马极具经验的产业发展商可以将大马带上国际舞台，因大马发展商在创新和打造优势生活家园上拥有非常丰富的经验。”

他补充，也有附带利益出现，成为最佳的等级，意味可以吸引更多优秀人才，这也为国人提供一个很好的机会。

须照顾B40低收入群

“从产业投资者的角度来看，他们所希望的是拥有优质产品和资本增长，而购买房产是其中一项投资选择，因此需要一些价格升值，当然不是以不合理的方式推高价格。”

“与此同时，我们必须照顾B40低收入群，因他们受生活费所困，导致难以拥屋。”

他指出，发展商必须将B40低收入群纳入发展计划当中。

“我们赞赏政府正作出的努力，如透过社会房屋政策，协助中低收入群购屋。”

“购屋者目前正寻找最大价值的产业项目，他们尚在等待产业价格是否会下跌；事实是，许多产业发展商已经为市场提供高品质和实惠价格的房产，而购屋者应当根据能力攫取这些项目。”

应选择信誉良好发展商

周胜忠补充，在寻找最佳价值的当下，买家应当选择信誉良好的发展商，因他们将履行承诺并建立一个良好的生态系统。

“最理想的情况是，房产设计是照顾环境及未来，这将是导致资产增长的因素。”

周胜忠解释，选择一家信誉良好的发展商，可以确保最终入住时，享有优质产业，生态系统也很重要。

“这就是为甚么我们对巴生的Uptown Berkeley有信心，我们将在2019年首季推出。”

周胜忠也认为，发展商必须勇敢和创新，尤其是在当下，预测市场的需求尤为重要。

他指出，百乐园更愿意称自己为“人们的发展商”；集团在过去数十年，在产业和城镇发展计划的经验获知，假设以买家为中心，试图了解买家想要甚么，则不会做错决定。

“这就是为何，滞销房产不是我们面对的问题，因为我们了解买家需求，我们站在他们的立场思考和为他们而建，这是我们秉持的原则。”

星辰建筑关健龙：解决经济问题当务之急

星辰建筑（FAJAR,7047,主板建筑组）执行董事拿督斯里关健龙认为，政府首要解决社会经济问题，尤其是中低收入群体，因这些问题困扰著大部份国人。

他认为，从财政预算案中可以获知，政府正尽力解决经济问题，这让产业发展商冀望产业领域能够开始复苏。

关健龙指出，新政府上任后，可以感觉得出本地投资者更倾向于采取观望态度，无论如何，新政府采取更具透明度的民主社会，开始为本地和国外投资者注入信心，长远来看，一旦经济稳定，投资者将回流至产业市场。

面对未出售和滞销问题

关健龙认为，产业发展商还面对了未出售和滞销的问题，产业估价局（JPPH）数据显示，过去3年半里，住宅产业过剩的情况增加了3倍，累计价值增长了4.5倍。

“造成这种情况的可能原因是无计划的建设房产、缺乏市场研究及供需失衡。因此，我们认为，作为发展商需要更加注意市况，以推出符合需求的产业项目。”

旗下发展项目调整不大

关健龙指出，短期来看全国大选后，星辰建筑并不会对旗下发展项目作出太大调整，因目前产业发展项目已经符合市场需求。

“星辰建筑近期的的Rica Residence @Sentul是中档高楼住宅项目，符合围绕高度集中的设施和良好的连通性，出售率已达73%，即将推出的Rica [email protected]也是类似的项目。”

关健龙认为，产业价格难以下降，是因土地成本难以变得更廉宜，而产业发展商获取合理盈利也面对挑战，因必须根据发展成本，调整产业价格。

他补充，比较可行的方式是，政府与发展商合作共享土地，为国人建造经济实惠的房产。

滞销产业已提供大幅回扣

关健龙指出，对于滞销产业，发展商已为买家提供大幅回扣和折扣。

“2019年预算案也减轻发展商和购屋者对低于100万令吉和50万令吉的房产负担，而豁免印花税的举动希望能够协助出清滞销产业。惟超过100万令吉的产业转让，印花税则从3%调高至4%，这将对中高端房产带来一定影响。”

关健龙指出，建设可负担房产最大的挑战之一是在产业项目中注入足够的价值，以便人们想要购买，同时也能维持经济实惠价格。

他认为，成本削减时，可能受影响的部份包括项目规模、设施和地理位置。

关健龙指出，政府最近宣布将可负担房产机构统一在一个单位下，这对规划、协调和实施而言是一项很好的措施，料可为产业市场带来新的兴奋点。

“新政府的政策和承诺尚未取得任何实际效果，惟我们乐观看待对发展商和潜在购屋者带来影响。”

关健龙认为，近期数月，已有多份报告显示购屋者意愿有所提升，对于未来谨慎看待，希望产业领域再现高峰。

林保亿：国内可负担型房屋的问题已逐步解决。

帝亿置地林保亿：市场需时消化新政策

帝亿置地（TITIJYA,5239,主板产业组）副董事经理林保亿指出，一般上在新政府推行新政策的当下，市场需要一段时间消化，因此会出现某程度的不稳定性。

“这些因素加上全球市场动荡，将对各类投资资产造成影响，当中包括股市、资本市场、外汇及债券。然而，相比之下产业投资为一项比较稳定的长期投资项目。我们预计投资者将会多元化旗下的投资范围，并提高对房地产的投资。”

林保亿补充，大致上大马的产业市场还是由本地投资者为主导，因此国外不明朗因素对整个市场的影响相对不大。

“然而，产业作为较稳定的长期投资项目，将会成为投资者优先考量的投资项目，特别是有利于购买者的当下。”

林保亿认为，国内可负担型房屋的问题已逐步解决，政府及私人界都在努力舒缓。

“在帝亿置地，我们大约80%的房产价格也设在60万令吉以下。相比区域中的房产，大马房产还是当中最可负担的。”

他指出，政府极力稳定国内政局及提高人民收入将推动各领域，包括房地产的发展。

不过，林保亿认为，政府不应过于干涉房地产领域的发展，因这将限制市场成长及形成不良的环境。

锁定可负担屋及中等收入群

林保亿透露，帝亿置地将继续专注于推出市场所倾向的产品种类，特别锁定可负担房屋及中等收入群这领域，因这一个级别的购屋者比较容易取得银行贷款。

他补充，这也是该公司多年来的发展方向，因这个价位的房产还是存有一定需求。

林保亿也指出，房产价格难以下调，主要面对通货膨胀而不断攀升的建筑成本、必须向政府提交的产业发展费用及水电费等费用也导致产业价格居高不下。

“这些因素将进一步侵蚀发展商的赚幅，发展商也设法在推出具吸引力的配套及价格下，又能取得正面回酬。”

林保亿直言，假设产业价格下调，将对房产拥有者的财富状况带来影响。银行的产业贷款业务也受到影响，受抵押的资产价格也会受到冲击，进而影响银行贷款系统运作。

对于2019年财政预算案政府推行的产业政策，林保亿认为，可以看出政府在某程度上控制房地产价格高涨，同时不忘推动产业市场的发展。

“市场需要一段时间消化有关政策。

房地产依然是大马最大的个别投资项目，任何不利于该市场的发展都会影响国人及国家的富裕状况。”

乐观看待明年产业市场

林保亿指出，帝亿置地乐观看待明年的产业市场，旗下也锁定推出3项总值高达8亿3800万令吉的产业计划，惟一般上产业市场需要前瞻性政策以推动发展，发展商在这一方面必须继续向政府提供各类建议以振兴领域健康发展。

黄坤景：UEM阳光要让住户拥有便利，享受更多设施。

UEM阳光黄坤景：提供更多附加价值

UEM阳光（UEMS,5148,主板产业组）采取的策略是站在购屋者的角度思考，再“对症下药”

给予协助。

UEM阳光首席营销员黄坤景指出，UEM阳光不仅仅是建设产业而已，是要让住户拥有便利，享受更多设施。

他指出，UEM阳光注重产业品质，在产业市场放缓之际，要做的，不仅仅是降低价格，而是要为购屋者提供更多附加价值。

黄坤景指出，公司会与第三方合作，为产业项目注入更多设施，如引进餐饮店、补习中心、学校、医院等，同时也确保拥有基建设施。

采取3主要策略

他补充，UEM阳光主要采取3个策略，选择策略性地点即依然拥有增长潜能、注重产业项目发展的地理位置和关注产业项目的价格。

“另外，UEM阳光也会灵活性提供更低的首期，及房贷援助，如只有10%首期者，房贷却只批70%，公司将贷款剩余20%给他们，补足缺少的部份。”

“UEM阳光也为购屋者进行‘房贷资格预审’，以检查购屋者是否是合格贷款者，让购屋者减少许多麻烦。”

黄坤景也指出，为了确保未脱售房产不会显著增加，UEM阳光不会疯狂推出新单位，而是有计划性的进行。

“在今年7月，配合庆祝50周年（C-50）活动，更是推出不少回扣和折扣优惠，视产业项目而定，给予的回扣不同，幅度介于5至20%。”

谨慎乐观看待明年产业

对于2019年产业展望，黄坤景谨慎乐观看待，因基于当下产业情况，并不过于乐观看待增长前景。

他指出，产业市场尚处在敏感和疲软阶段，希望政府在财政预算案上提呈的措施能够刺激产业市场需求。

结语

房产是国人最看重的一环，新政府想要照顾国人的福祉，最重要的就是居者有其屋，打造经济实惠的房产项目，不能仅靠发展商一方努力，而是必须多方合作，包括政府单位。

大马人最希望的还是能够拥有一个家，而产业市场是国家经济发展的温度计，只要经济好则购屋者相对会更多。