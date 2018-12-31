蒲种新计划此起彼落 本期，我们的焦点转向蒲种北部，蒲种位于八打灵县，北边是八打灵再也和吉隆坡、首邦市和沙亚南在西边、布城在南边，以及史里肯邦安在东边。

本期，我们的焦点转向蒲种北部，蒲种位于八打灵县，北边是八打灵再也和吉隆坡、首邦市和沙亚南在西边、布城在南边，以及史里肯邦安在东边。

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在蒲种的系列文章，我们先看概括蒲种再也、金銮镇，以及周边社区的产业。

蒲种在1900年初开始发展，锡采矿业带动周边经济活动，不过，蒲种的发展和城市化是于1985年开始，就是锡采矿业租约期满，小型房产计划开始发展起来。

较后，发展商意识到该地区的潜在价值，开始购买大片种植地，供兴建综合城镇的用途，其中一些已在蒲种发展起来的大型城镇包括：

●蒲种再也（930英亩）、1990年代IOI产业集团推行

●金銮镇（1904英亩）、1991年由半岛集团推出

●金銮镇城市中心（700英亩）、1994年由实达集团推出

●蒲种公主城（930英亩）、1999年代由IOI产业集团推行

随着这些城镇在蒲种成功发展起来，巴生河流域许多人开始在蒲种建立家园，带动更多新的城镇如雨后春笋般设立起来，例如蒲种英丹、蒲种柏达纳、蒲种乌达玛，以及绍嘉纳蒲种。

轻快铁开通城市化迅速

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另一方面，在众多高速大道、例如白蒲大道、沙亚南高速公路、南北高速大道中央衔接公路、南巴生河流域高速公路，以及前进高速公路先后完工，促使蒲种更有吸引力。

除此之外，安邦轻快铁延长线，就是从大城堡延长至布特拉高原完工，提供蒲种市民出入交通顺畅与便利。

人口激增反映蒲种城市化迅速，还有许多商业中心、现代化设备与相关设施，应付人口迅速增长的需求，蒲种一些重要指标分别是：购物中心和霸级市场，提供蒲种市民所需，例如IOI购物商场、蒲种特易购霸级商场、金銮镇钜人商场、公主城钜人商场，以及怡观园佳世客购物商场，至于休闲设备则有金銮镇高球俱乐部。

除了以上设施，蒲种还有不少的保健与私人医院，例如亚洲哥伦比亚医药中心以及KPMC蒲种，靠近蒲种的教育学府，分别有布特拉大学以及Binary大学。

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在蒲种北边的分层高楼住宅产业，已完工的总共有42个，在这42个完工计划中，超过60%（大约26个计划）是在2000至2009年建成，7个在1990年代完成，以及8个在2010至2018年之间完工。

与此同时，中价公寓的售价，每平方呎在200至400令吉，建筑面积在700至1000平方呎之间，至于每平方呎售价400至600令吉的共管公寓，面积介于600至1500平方呎。

此外，最近几年的新公寓及共管公寓，面积在650至1300平方呎，售价在每平方呎500至800令吉。

由IOI产业集团发展的Skyz Residences，建筑面积在1162至1562平方呎，每平方呎售价在600至800令吉之间，至于金銮镇第5区的8Kinrara Residence，献售单位的价格，每平方呎在500至600令吉之间。

另一方面，Ten Kinrara单位建筑面积在646至1281平方呎，每平方呎售价介于700至800令吉，这些产业的价格比较高，在蒲种再也城和金銮镇，这样的价格水平并不意外，因为比较靠近IOI城市商场、武吉加里尔柏威年，以及吉隆坡运动城等设施。

整体来说，数目庞大的产业，或大约69%的房产单位，以每平方呎200至400令吉易手，这些是比较老旧的公寓，迎合较低收入至中等收入家庭，以及财政预算较低首次购屋者的需求。

新盘每方呎超过500令吉

至于新的房产计划，以每平方呎超过500令吉出售，提供比较理想的规格、设备和设计。

此外，调查研究也发现，在蒲种北边有5个新的产业计划，介于不同的建筑阶段，其中在蒲种再也城的Parc Ville和Twinz Residence，以及在蒲种路的ResidensiPuchongmas，已在2018年先后完工，这些产业发展计划，和目前以大自然为中心的概念相当一致，周边地区拥有许多绿化景致。

值得一提的是，这3项产业计划以不同价格出售，ParcVille每平方呎600至800令吉，接下来是Twinz Residence，每平方呎400至600令吉，以及Residensi Puchongmas，每平方呎售价200至400令吉，属于比较可负担的价位。

另一个是Marimo Land私人有限公司的O'Hako，类似日本风格的服务公寓，位于蒲种再也，献售的公寓面积在815至1002平方呎，每平方呎售价介于500至600令吉。

（资料参考：亨利行产业顾问公司报告）