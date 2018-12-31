林向荣：送旧迎新，拥抱希望 2018年即将结束，这一年走来，我国政治局势发生了巨大的转变，尤其是政党轮替的实现，打乱了许多原本生活在舒适圈的政治人物和投机分子，纷纷背弃“忠义”，希望能够转移阵营，继续他们的舒适生活。

2018年即将结束，这一年走来，我国政治局势发生了巨大的转变，尤其是政党轮替的实现，打乱了许多原本生活在舒适圈的政治人物和投机分子，纷纷背弃“忠义”，希望能够转移阵营，继续他们的舒适生活。

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随着全国激动的政党轮替，也让马来西亚开始走向真正的民主和两线制度。

然而，在“变天”之后的马来西亚，是否真的有变得更好呢？确实是需要时间来证实。但是，从一些政党领袖积极的在“招兵买马”，或依靠政治力量来打压异己，种种行为和举动，似乎都和前朝政府没分别。

有说官字两把口，在人民面前说的是一套华丽的言论，但暗地里却是另一套让人无法苟同的理论。仿佛就像“送走了豺狼，引来了虎豹”般，人民还是一样生活在水深火热之中。

与此同时，人民以热情来激起政党轮替的实现，是希望新政府能兑现他们选前所给予的承诺。不过，新政府在一些无法兑现的承诺课题上，就将前朝国债搬出来作挡箭牌。

就连精英团顾问敦达因似乎也看不过眼的促请新政府，应该停止不断重提国家债务，而专注兑现竞选时的宣言，降低人民的生活负担。否则，新政府也将会遭人民唾弃。

华人常说，送旧迎新，将过去一切不好或不如意的事，都将它留在过去。新的一年应该要展望新的希望，不然将会裹足不前的原地踏步。既然人民选择将“旧”的送走，“新”的就应该要将希望带给人民。

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如果“新”的一味“旧”事重提，最后也只会是“新瓶子装旧酒”而已。人民的希望很简单，就是减轻生活负担和经济压力。就像台湾高雄新任市长韩国瑜说的，高雄市现在开始就是要赚钱、赚钱、赚钱。

是的，只要人人有钱赚，生活压力和经济负担才得以减轻，负担减轻自然就会生活的开心。自然而然的，“新”就会摆脱“旧”的模式，赢得人心。

2018年的最后一天，希望所有的旧事都已成为过去；在迎接2019年到来的同时，我们也希望新的一年，有如晨曦一般发出耀眼的光芒，让每个人都能拥抱更美好的明天与希望。

祝福大家，2019年要过得幸福和快乐。

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（星洲日报。砂拉越。评论。作者：林向荣）

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