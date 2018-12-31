勤劳赚 精明花‧聪明做投资 可是，严格监控花费并不表示，个人变成一毛不拔，真正成功致富、生活写意的人，他们的财富通常来自勤奋工作、有规律的储蓄，他们生活保持简朴，但并不是完全牺牲生活的享受，因为他们掌握好“想要的“和“需要的”东西。

从过去到现在，财富增长的主要动力来自储蓄，而储蓄需要纪律，例如减少不必要的支出，可以的话跟进消费、保持开销纪录，避免拖欠卡债（卡债利息高）等等。

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严格监控花费

不是变成一毛不拔

可是，严格监控花费并不表示，个人变成一毛不拔，真正成功致富、生活写意的人，他们的财富通常来自勤奋工作、有规律的储蓄，他们生活保持简朴，但并不是完全牺牲生活的享受，因为他们掌握好“想要的“和“需要的”东西。

钱，是辛苦赚来的，但只懂得辛苦赚钱，而不懂得将钱的效用发挥到最大，甚至不懂得留住钱的人，可以说是非常不明智的。

理财，是需要学习的，而学习要找对方法和工具才能事半功倍，投资得当可以为自己累积不少财富，如果投资失误，情况恰好相反。

除了赚钱和储蓄，个人也需要投资，从投资中赚取回酬，利息或股息都好，市场上最普遍的投资类别，主要有现金、债券、股票和不动产。

现金是指所有可以快速变现、变现时不损及本金的金融工具，包括货币、支票存款、活期存款、定期存款、短期债券等，主要是减少流动性风险。

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债券是一种长期借据，拥有债券者就是债权人，可定期受付利率固定的利息，到期可用本金偿还，值得注意的是，买卖债券的价格会随着利率高低波动，利率调高时，新发行债券的利息，将比已发行债券的利息高。

股票代表的是所有权，如果公司债券持有者是公司债权人，那么股票持有者就是公司所有人，不像债券一样有固定收益，股票的收益随着公司绩效成长而变动，长期来说报酬高于债券。

股价是靠着对公司未来成长的预期，预期高成长的公司股价高，本益比也高，股价通常能有效反映公司的价值，但股票市场也有失灵的时候，而且常常发生，例如出现股市泡沫化现象。

不动产就是个人拥有的房子，房地产投资大多属于实质资产，所以遇到通货膨胀水平高的时候，其价值比较不容易缩水，但由于资金数额庞大、流动性欠佳，加上房产市场也有泡沫化现象，所以需承担的风险也不小。

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如果个人的住屋只占所有投资的一小部份，其他不动产投资可以考虑投资商业不动产，例如办公大楼，因为商业不动产可以带来租金收入。

可是，如果个人的住屋占投资的绝大部份，甚至住屋就是个人所有的投资，再加上如果住屋是以贷款购买，那么个人将承受一定程度的风险。