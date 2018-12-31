新新人类拥抱数码理财 随着时代变迁，电子、数码和网络商务崛起普及，弹指之间就能进行支付、转账、投资和财务咨询的线上银行工具成为有效的财务管理，并且是新兴富豪的首选理财和致富工具。

随着时代变迁，电子、数码和网络商务崛起普及，弹指之间就能进行支付、转账、投资和财务咨询的线上银行工具成为有效的财务管理，并且是新兴富豪的首选理财和致富工具。

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渣打银行的调查显示，近三分二（64%）的大马新贵相信，数码化管理钱财帮助他们及早达致财务目标，另外超过三分二（67%）的新贵对数码工具有认识，并且对他们的个人成功扮演重要角色。

渣打银行2018年的“攀上财富的阶梯”调查，是针对亚洲、非洲和中东11个市场的1万1000名新贵客户进行，这些人都有足够的钱财供花费、储蓄和投资，他们的经济能力影响了市场成长。他们大都在教育、职业和商业的成就超越他们的父母，并造就本身的财富。

在大马，63%的新贵客户表示，因为有线上银行，让他们更能掌控他们的钱财和投资。

新贵们也拥抱数码财富管理：逾半（58%）新贵透露，通过随需应变顾问的协助，他们会在网上投资金融产品。

大马的新贵相信他们的银行线上服务，60%新贵将他们的部份或所有的毕生储蓄托付给一位线上顾问。不过，对只有线上银行的金融机构信任明显下跌，只有39%新贵表示会在纯线上银行这么做。

要通过银行新科技管理和让财富增长，必须对新科技有信心，调查显示，不跟上科技的成长速度会限制新贵达致财富目标，因为他们缺乏线上投资金融产品的机会，或无法数码化管理他们的钱财。

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Carousell在大马区总监邓少伟说：“公司的分析集中在大马使用者对电子钱包的观念，从使用者的数目、概括至保留在电子钱包的金钱余额。”

电子钱包使用者大增

另一方面，电子钱包的使用进一步推广，根据Carousell公司2018年10月展开的调查，显示使用电子钱包者翻倍增至52.9%；在2018年2月的调查，只有24.3%的受访者表示，他们使用电子钱包，这意味大马的Carousell使用者当中，使用电子钱包的人数已大幅增加。

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Carousell源自新加坡初创企业Carousell，总部设在新加坡，也在大马、印尼、台湾、香港及澳洲等市场营运，Carousell旋转拍卖提供简易的交易平台，使用者将物品拍照上传，在很短的时间内完成交易。

目前，Carousell使用者最常使用的5种电子钱包，占所有电子钱包市占率87.7%，这5种钱包分别是：GrabPay26.8%、TouchNGo电子钱包19.2%、Boost19.0%、马银行QRPay15.6%，以及WeChat Pay7.2%。

此外，多数Carousell（71.7%）在电子钱包保留少过100令吉，保留超过250令吉占8.9%，反映相当多人经常使用电子钱包。