私会党闯煤气代理公司．砸车镜泼红漆 煤气代理公司东主自称不向恶势力低头，2年来曾被人围殴及多次接到威胁电话，其工厂今日子夜更被约10名凶徒入侵，砸破8辆罗里的窗和侧镜，大门也被人泼漆，损失超过2万令吉。

黄添隆（左一）说，其公司罗里遭严重破坏；右起股东罗再尼、经理赛夫及司机马兹里。（图：星洲日报）

（槟城．威南30日讯）煤气代理公司东主自称不向恶势力低头，2年来曾被人围殴及多次接到威胁电话，其工厂今日子夜更被约10名凶徒入侵，砸破8辆罗里的窗和侧镜，大门也被人泼漆，损失超过2万令吉。

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坐落在新邦安拔小型工业区的silver city petroleum公司今日子夜12时54分，先被2名蒙面人往工厂大门丢泼红黑漆，过后工厂后面梓板被人撬开，约10名蒙面人闯入，手持铁捶及铁枝，约1分钟内迅速砸破8辆罗里和1辆皮卡的车窗及车镜。

东主：曾拒私会党承包煤气代售

东主之一黄添隆（41岁）今日在新闻发布会上说，他在2016年2月成立这间工厂，3个月后就有私会党徒找他谈，要承包所有煤气，每卖出一桶要抽佣1令吉50仙。

“我拒绝对方的要求，对方过后找了另一个牌子的煤气代理权和我们打对台，并警告我们不可以在威南做生意，因为这里‘全是他们的地盘’。”

“他们也到我经销商的店去捣乱，威胁他们说如果跟我拿货，就去破坏他们的店。为了顾客的安全，我不做威南区的生意，把业务扩展到居林、浮罗交怡及古楼等。”

老客户住家曾被泼红漆

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黄添隆说，他在做生意半年后，曾在大山脚icon city被一群来历不明的人殴打，全身受伤。当时身边的太太和一名朋友也被殴，他们过后报警。

“今年8月，我在新邦安拔祝清坤花园的老客户的住宅被人泼红漆，他去报警后，有人拿了500令吉赔偿，要他销案，否则要放火烧他家。”

他说，其工人本月19日送货去古楼时也被人警告，被指“侵占地盘”，但工人不管，照样送货。

“本月24日，我接到威胁电话，对方表示他是私会党的，警告我不可再去古楼送货，否则会打断我工人的手脚。”

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他说，他原不把威胁电话放在心上，但工厂被破坏后，他一并报警，希望警方严正看待这起商业纠纷，以免祸及人命。

威南警区主任沙菲宜回应此事时说，凶徒乘坐灰色轿车，但车牌不明。凶徒的行径全程被工厂电眼录下，涉及凶徒约10人全部蒙面。警方以刑事法典148（暴动中持有武器）条文调查此案。

新邦安拔silver city petroleum公司停在工厂内的8辆罗里及1辆hilux被人肆意击破车窗。（图：星洲日报）

工厂大门被人丢红和黑漆。（图：星洲日报）

2名蒙面人向煤气工厂丢油漆。（图：星洲日报）