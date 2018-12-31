屡与14岁学妹尝禁果．7少年面对16强奸指控不认罪 7名少年通过微信结识14岁的同校学妹后，多次在学妹住家发生性关系，后来因女生父亲发现住家内的金饰品不翼而飞，才揭发他们之间不可告人的秘密。

（吉打．亚罗士打30日讯）7名少年通过微信结识14岁的同校学妹后，多次在学妹住家发生性关系，后来因女生父亲发现住家内的金饰品不翼而飞，才揭发他们之间不可告人的秘密。

广告

此事去年9月间发生，7名被告皆来自本同县，他们今日被押往亚罗士打法庭，共面对16项强奸控状。

他们15岁至18岁，由于其中一人已成年，因此单独在地庭面控，但否认3项控状，法官准许他以各2000令吉（共6000令吉）保释候审。其余6名未成年的被告，都在第三推事庭面控，也全否认有罪。

各面对1项控状的第一和第二被告，各以4000令吉保释；各面对2项控状的第三和第四被告，各以5000令吉保释；面对3项控状的第5被告，以各4000令吉保释；面对4项控状的第6名被告则以各4000令吉保释。

7名被告皆在刑事法典375（g）条文下被控，即和16岁以下儿童发生性关系，不管当事人是否自愿，都属强奸罪。若罪成可判监禁不少过5年，但不超过30年，再加鞭笞。

主控官是西蒂诺哈斯丽扎副检察司和勒哈阿都副检察司。