退休需133万‧积蓄不足…… 谢先生可以考虑投资债券（Bond）；相比于股票，债券更安全稳定，又或者定期存款（FixedDeposit），虽然这类型的投资计划回酬率都比较低，但是这些投资计划的风险也相对较低。当然，在投资前，谢先生必须清楚了解投资计划的细节，包括这些计划过去的回酬表现、提款准则以及所牵涉的费用。

您好！以下是我的资料：

广告

1）单身，60岁，刚退休

2）定存40万

3）公积金62万

4）ASNB11万（ASM&ASW2020）

5）单位信托9万

6）住自己的公寓（市值35万）已还清贷款

7）拥有一辆已还清贷款的汽车

8）每年医疗保险费52009）每月费用5000

10）计划在退休后换车以9年分期付款的10万令吉贷款

11）计划在退休后每年花费2万的旅行费用

如果我取回所有的公积金并存入定存账户，我的积蓄是否足以支付我的退休生活，或许可享25年？如果有多余的资金，有何好建议以没有风险来增长我的储蓄？谢谢！

谢先生



答：首先，恭喜谢先生刚刚步入退休生活！

谢先生目前60岁，这个年龄层的人士大多比较适合低风险的投资，60至80岁之间通常正处于退休期，失去收入，负担也会因此变多。所以建议谢先生可以咨询合格的理财师，选择一些短期且低风险的投资计划。

谢先生可以考虑投资债券（Bond）；相比于股票，债券更安全稳定，又或者定期存款（FixedDeposit），虽然这类型的投资计划回酬率都比较低，但是这些投资计划的风险也相对较低。当然，在投资前，谢先生必须清楚了解投资计划的细节，包括这些计划过去的回酬表现、提款准则以及所牵涉的费用。

谢先生有提到因为个人原因而不喜欢做高风险投资。在此，笔者提供几项风险较低的投资选项供谢先生参考：

广告

此外，笔者也建议谢先生预留退休时因不幸事故所需要的医药费及疗养费。虽然退休后生活上的开销会相对的减少，但是医药费是不可或缺的，随着时间的增长，身体的健康也会渐渐地变弱，这是无法避免的。

根据统计，在中国、香港、印度等11个亚洲国家及地区，大马的医疗费用属第三高，大马人所面对的是双位数的医疗通膨。其实面对这方面开销，最全面的办法便是投资在医疗和人寿保险。一来，当谢先生真的需要这笔医药费时，他不必自掏腰包、二来，谢先生可以省下原本要用于医疗开销的退休金，过上更优质的生活。

由于谢先生所提供的保险资料，没有清楚列明医疗保险的保额，他需要清楚了解目前拥有的保险和医药卡是否足够应付退休生活所需。

广告

在这个情况的推算里，笔者以近期的通膨率作标准，所推算出来的退休金大约是RM1,331,001.21。

计算显示，谢先生的所有积蓄不足以支付25年退休生活开销。推算所得，退休需要RM1,331,001.21，但是谢先生目前所拥有的资金只有RM1,220,000。

由于相差数额还不算太大，谢先生可以考虑以下建议：1）开源节流，减少每月费用。可考虑把每月费用降低，维持生活品质却不会太奢侈，并减少对奢侈物品的花费。

2）旅行预算可再调整。可考虑不太高消费的旅行，并多加安排些活动或嗜好让生活充实一些，而不仅仅依靠高消费的旅行为唯一的休闲活动。

至于退休后换车，笔者为谢先生做以下分析：

从以上分析，假如谢先生换车，他所需要的退休金明显的增加，而且在积蓄已经不足的情况下买新车将会增加开销（包括维修费、保养费、汽车供款等），所以笔者建议谢先生考虑放弃购买新车的计划，除非迫不得已。

资产规划兼顾保障及遗存

除了退休金，谢先生也拥有房产，笔者也建议他考虑执行更完善的资产规划。资产分配不是等到最后一分钟才进行的，我们的考量点必须以更宏观，在保障自己退休金的前提下，又能做到保存与遗下的情况。

由于谢先生单身，资产规划也相对显得格外重要。

在没有遗嘱的情况下，遗产将根据1997年修改的1958年分配法令（Distribution Act1958）来分配：

在死亡时，一生所累积的产业将全部被冻结或者会被归类为无人认领款项（包括个人动产及不动产；个人户头及联名户头）。死者被冻结的资产在扣除所得税、银行贷款及债主后，再经过手续繁复的过程才会到达家属手中。

此外，无人认领款项来源可分为几类，包括不活跃的银行户头余额、逾期未领的定期存款或利息、保险赔偿金、逾期银行汇票、薪金、奖金、佣金及其他收入等。国家会计局（JANM）无人认领款项（WTD）在2018年累积高达56亿令吉。

最后，笔者也希望读者在可以奋斗的阶段，为了自己的未来做好财务规划。财务规划完善，才能保障人生的未来及降低各种风险。