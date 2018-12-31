郑梅娇．从不会到会之间 随着一次次的毕业，与一批批老师的道别，没有了旁人仔细的教导与验收成果的漫长岁月，告诉我们岁月不留人，学习一样事物需要旁人仔细的边教边验收成果，那是在学生时代，已经很久远了。

“从不会到会之间，视野开阔了”，这是大学毕业生的感言。看着新鲜人掌握着一门知识，跃跃欲试，充满憧憬，我们心里还是清楚一个残酷的事实：即便毕业了，毕业生进入社会还是得重新学习新事物，而他们今日在大学所学的知识，也会随着时代的演进而过时，需要更新。

广告

随着一次次的毕业，与一批批老师的道别，没有了旁人仔细的教导与验收成果的漫长岁月，告诉我们岁月不留人，学习一样事物需要旁人仔细的边教边验收成果，那是在学生时代，已经很久远了。

你自己也可以成为那跳脱自身角度以旁人的视角看回自己的良师，通过目标设定、有效的练习、交学费和收集资料等方法，我们依然可以把自己锻炼得更好，只要先去掉“我不行”、“我不敢”等负面想法。

中学时，几个同学曾经希望演绎西洋经典民歌，虽然大家都拉过嗓子，但搞不懂陌生的语言也不懂唱得对不对，但大伙很开心的练习，互相聆听同学的演绎，观看录影之后似模似样的高歌，或者下课后跑到琴房练习。回家之后还意犹未尽尤其在浴室里放声练习，有的同学还找老师加时培训，虽然有些同学五音不全搞得街坊很辛苦，听不出耳油，但是最后还是栽培了几个颇有成绩的音乐工作者。

在一首曲子被唱完，或弹完以前，你跟你旁边的人必须要有一定的忍受力。从这件事情上，我发现一个道理，有些知识或技能，别人硬叫你学，你是不会认真去学的，可是当有一些知识或技能是你自己发现不足需要去学习的，你一定会想办法学会，而且不断操练自己以达到“标准水平”。

正确的学，并不能持久，但开心的学，必能。找到跟你有一样学习目标的同伴或竞争对手，都能带来乐趣。

有个朋友跟我分享她制作手工皂的过程，每次等待手工皂硬化后的成果都是一种期待，这种期待产品出炉的快乐，就是持续操练下去的动力，这就是手作的温度呀。

广告

我认识一位国文老师，其实他很讨厌国文，更不爱学习国文，可是童年发生在他身上一件事，令他决定攻克国文；一次因为不谙国语被友族同胞嘲笑，他百口莫辩，恨自己为何不会反驳。于是他便立下学习目标──用国语骂回去，当他走过一条漫长的操练过程后，回首发现水准竟已远远超前，结果还能到中学担任国文老师。从不喜欢国语到运用自如，相信他操练的过程应该有一万小时吧。

有时人真的必须被刺激一下，才有动力，找到自学的热能是很重要的。

学习如何学习，这是一位小学老师给我的启发，她从老师一路升到校长，教体育、教音乐、教演说、教舞蹈，什么都能教，我问她如何办到？原来她在教学生什么之前，都会花时间专研要教的东西，不急不徐，循序渐进。

如果我们希望下一代具有什么能力，我相信我们寻找的就是这种学习力。

广告

自习力需要投资时间和有效的计划，例如有个马拉松选手在40岁以前没有特别专长的运动，他在选择马拉松运动后，是这样开始的──走路；走路，接着跑一点距离，接着跑10公里，接着完成半程马拉松，接着完成全程马拉松，再迈向100公里马拉松，再接着撒哈拉沙漠马拉松，任何阶段性的达标都让他更接近最终目标，支持他更上一层。

人在接触自己不熟悉的事物时，当然会害怕，你可以允许自己害怕，但请不要阻止自己感受学会一项新知识新技能的美好，尤其是讯息快速传递的时代，我们生逢其时，更应捉牢机会，让自己成为更厉害的高手，因为从不会到会时，视野就开阔了。