超低成本Cosplay 食材当道具！泰女扮魏璎珞 水行侠超创意 泰国曼谷一名女子Benjaphorn Chetsadakan向来喜欢玩好Cosplay，而且时常以各式各样的食材当道具去模仿不同的角色和演员。早前除了模仿夯剧《延禧攻略》中的魏璎珞，当中所穿的裙子是用蓝色尼龙袋制作，铁匙当装饰，创意十足，还获得网民一致赞好。

（泰国．曼谷31日讯）泰国曼谷一名女子Benjaphorn Chetsadakan向来喜欢玩好Cosplay，而且时常以各式各样的食材当道具去模仿不同的角色和演员。早前模仿夯剧《延禧攻略》中的魏璎珞，当中所穿的裙子是用蓝色尼龙袋制作，铁匙当装饰，创意十足，还获得网民一致赞好。

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然而创意无限的她，这次变身目前超受欢迎的《水行侠》。其实，水行侠在《正义联盟》登场时已经迷倒一票女性，其结实如钢桩铁柱的肌肉、高挺胸脯、宽大肩膀和非常分明的二头肌线条，非常吸睛，但是任谁也没想到，Benjaphorn Chetsadakan居然可以利用凤梨、玉米、青菜等食材来扮演水行侠，而且意外的非常神似，但搞笑的成份也不少。

她早前在IG分享相关的照片中看到，她利用凤梨扮演水行侠身上闪闪发光的鳞片，腹肌部分则用玉米，至于腰带头就用一块咸鱼加泰国甜品卷，而胡须则用紫菜，就连水行侠的手套也用青菜诠释，再拿着扫地耙子，神韵非常相似，让网民大赞创意十足。

其实她不只扮演这两个角色，就连红极一时《寻秦记》中，古天乐饰演的项少龙一身帅气盔甲也被她用小鱼代替，真是不得不佩服。

（图：IG）

（图：IG）

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（图：IG）