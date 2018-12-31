窃贼趁屋主外出入屋偷．300公斤保险箱也照偷 年轻夫妇外出用餐，3小时半回组屋时惊觉住家已遭爆窃，连重达300公斤的保险箱也一并被偷走了，损失逾万令吉现款、金饰及重要证件。

事主遭偷走的保险箱（档案照）。（图：星洲日报）

（槟城．大山脚30日讯）年轻夫妇外出用餐，3小时半回组屋时惊觉住家已遭爆窃，连重达300公斤的保险箱也一并被偷走了，损失逾万令吉现款、金饰及重要证件。

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夫妇损失逾万财物

此案昨晚发生在柔府瑟迪雅（Juru Setia）组屋底楼单位。

已报案的事主郑先生（33岁销售员）说，昨晚约7时，他和妻子外出用餐，家里无人，他们晚上10时30分回家时惊见大门已被撬开，屋内遭翻箱倒柜。

“甚至那约2尺高，重达300公斤的保险箱也竟不翼而飞，内有1万令吉现款、金饰、护照等重要文件。”

“那1万令吉包括我们约一年前结婚时的红包钱、准备农历新年包红包的新钞及一些外币。”

他说，对面公寓的保安告知，昨晚7时许有看见一辆白色的6轮罗里，以及约7名陌生男子在该处出现，因此怀疑他们合力搬走了其保险箱。

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