华厦文化入学礼．62学子点“聪明痣” “请记住，用好眼睛和耳朵，专一致志，成为聪明的孩子。”

陈国才（左）为新生点聪明痣。（图：星洲日报）

（槟城30日讯）“请记住，用好眼睛和耳朵，专一致志，成为聪明的孩子。”

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教师提高声调这么说，聆听训话的小孩子恭敬肃立，接受主礼官陈国才以毛笔沾朱砂在眉心点“聪明痣”。

槟城62名华文小学新生今早参加了这场别开生面的第5届“华厦文化@入学礼”仪式。

这是由青运槟州分会主催，青运槟州东北县会、马来西亚汉服运动及槟榔屿孔教会联办，孔圣庙中华小学A校及B校家教协会协办的活动。

参加者家长穿汉服

所有参加者都穿上汉服，连一些观礼的家长也汉服加身。

参加入学礼的绝大多数是中华小学A校及B校新生，只有4名外校新生。

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仪式甫开始，先由主礼官陈国才为所有新生点“聪明痣”，开启聪明慧根。

过后，陈国才带领所有新生祭祀万世师表孔子圣人，陪祭者有中华小学A校校长钟德强和中华B校校长陈玉钏，由马来西亚汉服运动北马成员邓佳雯唱礼。

仪式上，老师以毛笔教新生“一竖一横一横”，写了一个“上”字，寓意天天向上。

写了上字之后，新生也纷纷向父母行谢礼。

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祭孔仪式，左起为陈玉钏、邓佳雯、陈国才和钟德强。（图：星洲日报）