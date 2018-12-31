华厦文化入学礼．62学子点“聪明痣”
2018-12-31 15:56
华厦文化入学礼．62学子点“聪明痣”
“请记住，用好眼睛和耳朵，专一致志，成为聪明的孩子。”
（槟城30日讯）“请记住，用好眼睛和耳朵，专一致志，成为聪明的孩子。”
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教师提高声调这么说，聆听训话的小孩子恭敬肃立，接受主礼官陈国才以毛笔沾朱砂在眉心点“聪明痣”。
槟城62名华文小学新生今早参加了这场别开生面的第5届“华厦文化@入学礼”仪式。
这是由青运槟州分会主催，青运槟州东北县会、马来西亚汉服运动及槟榔屿孔教会联办，孔圣庙中华小学A校及B校家教协会协办的活动。
参加者家长穿汉服
所有参加者都穿上汉服，连一些观礼的家长也汉服加身。
参加入学礼的绝大多数是中华小学A校及B校新生，只有4名外校新生。
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仪式甫开始，先由主礼官陈国才为所有新生点“聪明痣”，开启聪明慧根。
过后，陈国才带领所有新生祭祀万世师表孔子圣人，陪祭者有中华小学A校校长钟德强和中华B校校长陈玉钏，由马来西亚汉服运动北马成员邓佳雯唱礼。
仪式上，老师以毛笔教新生“一竖一横一横”，写了一个“上”字，寓意天天向上。
写了上字之后，新生也纷纷向父母行谢礼。
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文章来源：星洲日报‧大北马‧2018.12.30
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