麦肖剑．放弃隐私 之前和学记到上海，发现到街道上频密可见的摄像头，有的学记向随团的在地生活职员发问：这是否会对个人隐私形成冲突？我们这些“成年者”则开玩笑说：一些没犯罪但触犯道德价值的行为，比方要偷情者，在这些摄像头下是否就会三思？

之前和学记到上海，发现到街道上频密可见的摄像头，有的学记向随团的在地生活职员发问：这是否会对个人隐私形成冲突？我们这些“成年者”则开玩笑说：一些没犯罪但触犯道德价值的行为，比方要偷情者，在这些摄像头下是否就会三思？

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职员表示，在这些摄像头下，一旦发生罪案，很容易就揪出犯案者，因此安全考量和个人隐私，或许以前者为重，但同时保护个人隐私的法案也在不断加强。

安全考量和个人隐私，当两者存在相悖元素时，选择其中一者，另一者只能做到“尽量加强”，没有十全十美的时候。不过在现今的社会，就算没有摄像头，我们的生活习惯，已经和“放弃隐私”脱离不了干系。

比方若你玩社交媒体，就免不了得同意某些使用条款；你要上载照片，免不了同意要让该平台读取你的手机资料库。但就算没有这一些，当你是一个活跃于上载新帖子，或至少活跃于对他人帖子按赞的用户，如此低程度的使用，都会暴露你的性格和习惯。

人都具有第六感，往往会很自然地从观察他人的活动、谈吐、习惯中，自己进行一些揣测；有朋友曾留意到，他认识的原本看似无交集的2人，最近在脸书互动甚密，说是甚密，也只不过是A赞了B的几张图片。

我问：不过几张照片，何以见得“甚密”？他言之凿凿：B的图片是海量式发出，但A却点选其中几张来赞，可见首先是有用心看完照片。再来，B的其中一个帖文中，A曾经留言，字里行间显露出两人之前曾针对该话题进行交谈，又再显示出，二人平时交集颇多。

这些猜测未必准确，但在朋友的例子，他猜中了；之后陆续有人相继遇见A和B一同出游，再后来两人共结连理。这是好事，但当身边人从脸书中“窥”得端倪时，当事人或许不免有被冒犯之感。但当脸书本身就是一个公开的平台，而你本身也将其设置为他人可看到的权限时，就难避免人会遵循第六感往下走。

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这只是一个风花雪月的小例子，但如此小事都尚且会成为他人窥探的焦点，更别说其他大事或敏感甚至苟且之事，真好比脸书上众人都活在镁光灯下；你只能坦然接受“放弃隐私”，或将特定帖子设定为只限某某人可看到（好不麻烦），或避免和“敏感对象”在脸书互动（好没意思），再不然，就只有回归宁静，关闭社交媒体账号，这样若再有人要窥探你，就唯有在现实生活中密切留意你（这倒是比在脸书窥探难度高），问题是，你关得下手吗？