雷电交加之后(第六篇)‧展望2019 唯变不变 说起2018年，虽然全球金融危机未如期赴10年之约，但风暴前夕的大风大浪却不容小觑。多国货币政策持续趋紧、推动息口正常化，以及中国与美国大打贸易战，都让今年经济和资金市场上演四川变脸绝技，从红脸瞬间吓成白脸。

今年全民选出的年度汉字是“变”，反映出60载政权一日变天的重大事件。不过，“变”字不仅适用于我国政局，套用在全球经济也毫无违和感。

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说起2018年，虽然全球金融危机未如期赴10年之约，但风暴前夕的大风大浪却不容小觑。多国货币政策持续趋紧、推动息口正常化，以及中国与美国大打贸易战，都让今年经济和资金市场上演四川变脸绝技，从红脸瞬间吓成白脸。

2019年即将到来，新的一年会变得更好还是更坏呢？《投资致富》仔细整理市场意见，为读者们梳理明年的经济和股市前景和潜在投资机会。

经济

大众研究表示，迈入2019年，市场的忧虑情绪有增无减。虽然全球经济获稳定基本面支撑，但可能会损害增长轨迹的风险潜在恶化，恐带来更为糟糕的情况。

“我们对贸易磋商的结果最为忧虑，主要是任何不理想的结果可能拖累全球经济增长，甚至拉低金融资产价格。”

至于大马经济前景，大众研究认为经济基本面固然强大，但仍不可掉以轻心。希盟政府将在2019年庆祝上台跨入新的一年，改革与提振经济措施可能开始展现成果，相信大马将延续稳定增长模式，其中私人领域开销将继续成为经济增长火车头。

“我们大力支持政府推动机构素质改革，主要是这是阻拦外资回归的因素之一。当多数资金开始流向发达经济体时，为政府创造推动机构改革的好时机，一旦外资决定回归大马，我国机构素质将大有改进，变得更为廉正、更有效率和监管良好。”

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1.2019年经济加快增长

尽管今年净贸易贡献减少，但凭借稳定内需，预见明年大马经济增长将更为强劲。其中，私人消费将获全民就业和薪酬增长扶持，同时制造与服务等关键领域也持续扩充产能。

随着通膨反弹，加上政府推动泛婆罗洲大道、捷运二线、金马士-新山电动双轨铁路计划等项目，私人投资也有望从中受惠，但公共领域开销则料因政府审慎开销有所减少。

不过，若油价持续萎靡不振，并低于政府明年每桶70美元目标，可能迫使政府为数项计划“瘦身”

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或推迟，并间接伤及私人投资活动，将使全年经济曝露于下行风险。同时，全球需求疲弱也可能使农业供应陷入胶着，进而令经济情况雪上加霜。

尽管如此，随着矿业摆脱2018年第二季和第三季管道维修和供应短缺等问题，领域有望在明年走上花路。

2.净贸易与经常账盈余趋向稳定

美国、欧元区和日本等发达经济体持续复苏，加上全球采购经理人指数扩张势头有望延续至2019年，有望扶持发达经济体私人开销增长，从而使大马经济受惠。

值得一提的是，美国与欧元区失业率进一步下跌，将强化两国开销趋势，但中美贸易战未解将是坏了好局，并拖累经常账表现的最大风险。

3.马币展望：难摆脱起伏

明年马币走势将主要受外围因素牵制，其中中美贸易磋商和发达经济体货币政策走向将是两大因素，可能导致马币回旋或出现零星卖压。

大马在全球与区域价值链的位置吃重，加上货币空间有限将导致马币出现些微下行风险，仅能靠油价回扬和稳定宏观经济前景带来扶持，预期明年马币兑美元将游走于4.10至4.20区间。不过，若中美两国在明年3月达成全新和有利的贸易协议，则有望推升马币。

4.通膨前景：反弹

低比较基础、新税制带来全年影响，加上汽油价格重新浮动和马币贬值下，预期明年通膨将反弹至2.2%。不过，通膨走高或起到提振产能扩充，甚至是私人投资的正面效益。

更重要的是，薪酬稳定增长、最低薪金制调高也将提振私人消费和通膨前景。尽管通膨翻倍，但料不足为惧，主要是这仍低于长期平均（2008至2018年）的2.5%，同时通膨压力主要由成推升。

5.货币政策展望：审慎乐观

当前隔夜政策利率依旧适中，并可激发经济潜能，除非经济增长哑火，国内生产总值增速降至4%以下，否则不预见国行有任何进行利率调整的理由。

国行当前利率政策仍以促进经济增长，以及抑制通膨为首要考量，料不会顾及我国与发达经济体息差逐步缩小影响，追随发达经济体利率合理化脚步，因此审慎预测明年隔夜政策利率将保持不变。

整体来看，大众研究认为，纵然外围逆风狂刮，大马经济在强劲国内经济活动扶持下，增长前景依旧完好，其中私人领域将是主要动力来源。

“就算经济增长前景面对的风险增多，我们相信国家仍有足够的财政或货币工具来扶持增长。我们也不会受到马币可能回转影响，因为整体情况可能只是暂时性的。”

不过，大众研究仍警惕潜在下行风险，特别是中美贸易协商，并将进行紧密观察。

股市-贸易战 政策 牵动马股

马银行研究表示，中美贸易战持续延烧，可能对经济增长带来风险，并动摇资金市场稳定，预期投资者可能在谈判大限到来前调整至“趋避风险”模式。

“投资者也持续探讨联储局会否暗示货币政策紧缩将按下暂停键的讯号，主要是这有助舒缓市场紧绷情绪，但我们相信市场不会高兴太久，因这也意味着美国经济增长开始趋缓。”

对于大马，该行相信投资者将关注标准普尔和惠誉会否调整大马主权信贷评级，而原油价格将牵动政府收入和财政赤字目标，也将是导致明年资金市场起伏不定的因素之一。

“此外，国内政治与政策也可能是牵动股市起伏的因素之一。”

联昌研究说，希盟政府上台以来动作不断，已检讨、终止、延宕或削减部份大型基础建设和政府项目成本、下砍宽频价格30%、调高赌场税10%、调高最低薪金10至20%到每月1100令吉，而这些政策对企业盈利的影响将在2019年陆续浮现。

“我们预期上述调整和未来政策调整可能导致2019年马股企业盈利走低，主要是政府未来将透过公开招标释出工程恐削弱企业盈利赚益，同时部份领域过去享受的低竞争局面可能遭打破，竞争的升温也恐抑制赚益表现。”

整体来看，两大证券行说，尽管2019年注定是起伏不定的一年，投资者宜持续“以守为攻”，但这并不意味股市缺乏机遇，特别是对看重消息流和主题的投资者来说，今年有诸多投资机会，其中包括6大投资主题。

6大投资主题

1.估值低于2008年的股项

马银行研究以股价净值比（P/ B）为基调来探索长期估值超卖，抑或潜存技术反弹的股项，发现截至2018年12月7日，多达28只股票股价净值比已重返2008年全球金融风暴水平或以下，其中包括大马银行（AMBANK,1015,主板金融服务组）、联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）、云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）、实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）、永旺（AEON,6599,主板消费产品服务组）、安联保险（ALLIANZ,1163,主板金融服务组）、大安控股（TAANN,5012,主板种植组）和杨忠礼产托（YTLREIT,5109,主板产业投资信托组）。

2.国行升降息？

马银行研究预期国行明年将维持3.25%利率不变，但若经济较预期更为低迷，不排除国行可能降息救经济，可能对银行和产托领域带来负面冲击。”

“一旦国行降息，这将使我们调整投资政策，转向累积（一）高周息率股项或（二）有能力或可能在2019财政年增派股息的公司。”

在该行追踪的股项中，有14家2019财政年周息率可能高于5%，其中包括ASTRO公司（ASTRO,6399,主板电讯媒体组）、柏马汽车（BAUTO,5248,主板消费产品服务组）、马拉科夫（MALAKOF,5264,主板公用事业组）、马资源桂和（MQREIT,5123,主板产业投资信托组）、杨忠礼产托和PECCA集团（PECCA,5271,主板工业产品服务组）。

有潜力派发更多股息的公司则涵盖国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）、国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）、国油气体（PETGAS,6033,主板公用事业组）、国际船务（MISC,3816,主板交通物流组）、大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）、砂州日光（CMSB,2852,主板工业产品服务组）和森那美（SIME,4197,主板消费产品服务组）等。

联昌研究则预期国行将在明年升息25基点至3.5%，而联储局则将再升息3次，可能会加重大马企业利息负担，但好在多数原产品（棕油、橡胶与白糖）价格仍低，这将助抑制短期消费者公司原料成本压力。

3.马币震荡

在过去几年，震荡马币都成为市场投资政策所在，2019年也不会例外。马银行研究预测明年多数时间马币兑美元将靠稳于4.10水平，但仍将对市场不明朗因素、新兴市场动乱和油价等作出回应。

敏感分析显示，油价每起伏1%将导致马币兑美元升贬0.2%，橡胶手套和科技业将是马币贬值的最大赢家，汽车和媒体则是马币升值的最大输家。

4.贸易战“赢家”

中美贸易战已导致外资开始将生产基地外移，其中大马也接获不少的商家“询问”，特别是那些当前产能过剩的科技公司。

虽然当前生产外移情况仅发生在半导体生产的低端，但若中美无法在90日期限内达成停战协议，预期更大、更复杂的半导体生产线可能继续外移，资本开销的显著增多有望造福本地设备供应链，并最终扩散至整合外包封装测试和电子专业制造服务领域。

5.政府相关公司或政府相关投资公司改革

马银行研究预测截至今年12月8日止，国库控股的马股投资为830亿令吉，相信将继续脱售非核心资产或减持核心投资公司股全权。

国库控股近期虽以低于5年高位价格脱售IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）和联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）持股，但这并意味着其贱价出售。

ASTRO公司、时光网（TIMECOM,5031,主板电讯媒体组）和科鼎控股（BIOHLDG,0179,创业板消费产品服务组）则为国库控股非核心资产（持股20%以下），其中以时光网脱售可能性最高，而ASTRO公司虽有脱售可能，但估价将比当前为高。

此外，马银行研究相信国库控股也可能在机会浮现时，减持国家能源、大马机场和U E M前线（EDGENTA,1368,主板工业产品服务组）股权，但UEM阳光（UEMS,5148,主板产业组）处理方式则大有不同，因透过卖地或派息将可让国库控股更快回收投资。

除国库控股外，巨亏的朝圣基金局也将启动重组计划，其中包括将199亿令吉表现不佳资产的移交给财政部属下的特别用途公司（SPV），但联昌研究认为，更长期的计划是将朝圣基金局打造成组合基金，并探讨其涉足的种植、石油与天然气和产业等业务。

朝圣基金局将资产转移至SPV，一旦成功将推动相关股票短期表现，但该局需适时兑现价值，而这可能导致特定股项中期表现陷入停滞。

以朝圣基金局20大持股公司来看，马银行研究相信朝圣基金局将继续持有回教银行（BIMB,5258,主板金融服务组）、明讯（MAXIS,6012,主板电讯媒体组）、数码网络（DIGI,6947,主板电讯媒体组）和国际船务。

6.更多并购与私有化

今年股市表现疲弱，不少上市公司股价已跌至亚洲金融风暴或全球金融危机低位，引发市场对这些公司会否成为并购或私有化目标。

马银行研究审视富时100大指数，并找出潜在并购或私有化对象，发现建材、石油化学和提炼领域公司为前10大目标名单，其中丰隆工业（HLIND,3301,主板消费产品服务组）和乐天大腾（LCTITAN,5284,主板工业产品服务组）为最热门目标。

虽然政府相关公司占据30大名单的三分之一，但碍于多数为国家战略资产，因此第三方私有化或收购可能性不大，同时政府现倾向减持或脱售持股来减债，进一步买进可能性不大。

联昌研究也预见随着大马进行改革，可能导致部份大股东减低持股，明年马股并购潮可能卷土重来，并点名星报出版（STAR,6084,主板电讯媒体组）、马电讯（TM,4863,主板电讯媒体组）与亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组），以及明讯与ASTRO公司为潜在对象。

该行解释，报道称政府探讨限制政治人物或震荡持有媒体公司股权上限，马华可能因此被迫卖出星报媒体，而国库控股可能考量马电讯获利承压、产品捆绑销售和综合频谱将强化使用率和创造更好的资本开销效率，在未来3年推动马电讯与亚通“整合”。

“明讯与ASTRO公司拥有共同股东──丹斯里阿南达，整合并非不可能，但考量两者业务并不相关，我们预见成本协同效益有限。”

结语

正当所有人都期待2018年会过得更好的时候，“8”字却倒下来变成了“∞”，为资金市场带来了无限大的变数。但别忘了，有多大的危险和变数，随之而来的机会就有多大，而这些机会会否如专家所言会在2019年浮现？还是又是一场空？就让我们拭目以待。