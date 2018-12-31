缺乏智慧知识毫无用武之地 当全世界都在激烈讨论这个未来的时候，马来西亚却仍停留在旧思维的争拗之中，您说能不让人感到焦虑吗？

未来的世界需要什么样的教育？

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当全世界都在激烈讨论这个未来的时候，马来西亚却仍停留在旧思维的争拗之中，您说能不让人感到焦虑吗？

世界银行东亚及太平洋首席经济学家苏迪（Sudhir Shetty）指出，即使花更多金钱也不可能改善大马基础教育素质，因为问题不在金钱，在体制。他声称，如果大马基础教育素质不能迅速提升，它将导致国家未来经济转型道路更加荆棘满途。

在一个国际经济论坛上，马云提出他对未来市场预测：一、未来30年，80%的买卖都是全球性，而且在互联网上完成交易；二、制造业由机器人操作，人力被排除；三、服务业依然顺势成长商机处处；四、如果当前教育制度抱残守旧一成不变，下一代将为这后知后觉思维付出沉重代价；五、如果继续坚持孩子读死书，以后他们在职场上将无立足之地。

多年来纵横中小企业界的谢明意拜读了马云的预测，再回头看现今大马人的教育储备、工作能力、沟通能力和思维创新，莫不为国民教育感到忧心。

谢明意说自己非教育家，无意对教育制度班门弄斧。他告诉我，教育是个学习历程，以此培育人才藉以和国家未来在发展上的需要接轨。由于科技不断创新，需要成为移动靶心。换言之，若要塑造人才在这革兴市场大展身手，教育策略也得持续革新顺风使舵。

“本质上，教育制度是个途径；学生经历这途径磨练成才来达至他们的人生和事业目标。大马却舍本就末把教育作为目标。难怪这些年来大马的教育制度始终原地踏步跨不出死胡同。”

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人类目前进入第四次工业革命阶段，可以预期，其势将翻山倒海影响全人类的生活方式和全球经济市场面貌。

The World Is Flat，经济机会藩篱从此被拆除。无论在喧嚣闹市或偏僻乡区，人们的创业机会都是半斤八两。要在革新市场出人头地，就得掌握有关技术。

“人才自学府，但我们的体制是否就此未雨绸缪？”明意说他并不乐观。

大马教育工作者的思维一向刻板僵化；教育体系不随势应变始终我行我素，错失良机。这30、40年来演化中经济市场早已“面目全非”。明意说这是个必然的现象，但扪心自问，我国的教育意识形态到底跟进多少？外在冲击我们经得起吗？

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“大马一向崇尚填鸭式教育，全心全力培育‘会读书的学生’而不是“聪明的学生’，把两者间划上等号是个错误。

一般认知：考A才是硬道理。它使家长面上光彩，校方名闻遐迩。但我们可曾冷静思考：除了满足各自内心的荣誉感，它还带来什么实质成果？常听家长说：孩子必须考到特好成绩才能胜在起跑线上。”

明意说：这是个以讹传讹的迷信。

当前的教育只在乎灌输知识。但教育工作者可曾想过，职场上偏偏不缺乏知识？明意多年来在企业界主持很多场面试，发现即使一等高材生，他的知识绝不可能和上司手中那“谷歌先生”相提并论。不是吗？因此，即使成绩全A，胜在起跑线上的观念不能成立。其实，职场梦寐以求的不是知识而是智慧。可惜“智慧”并没有出现在教育课纲中。

“知识是死物；它唯有依赖智慧把它融会贯通，才能在生活上或工作上发挥功能。换言之，若缺乏智慧，知识毫无用武之地。”

明意说，为了强调（或强迫）学生考得好成绩，学校抛弃了树人的均衡教育目的：除了智育和德育外，群育、体育、美育都狠狠被打入冷宫。有因必有果，它所“出产”的草莓牌“制成品”令业者摇头叹息。如：不尊重团体精神，业绩好自己居功，表现不佳归咎别人；普通常识贫乏；自尊心脆弱；英文水平差劲。

为了补救，或者说补拙，明意认为大马教改急需完成以下：一、从理性教育转向感性教育。经济市场从I Q（智商）时代进入EQ（情商）时代；如今SQ（灵商）开始受到关注。人们得有此认知：毕业生进入职场，雇主对他们考几个A不感兴趣。他们要的是他脑袋里的智慧，其中包括：创意、自律、信心、普通常识、合群心态、团队精神、表达能力、沟通技巧等等。为了使新生代能在新工业革命环境中得心应手，教育工作者得因此“改头换面”。

二、减少作业，杜绝补习。人的当前任务不是要做得比电脑更好而是学习如何驾驭它。如马云所云，今后的人才不再是高IQ的书生而是EQ满分的能人。

建议今后：1）废弃补习，把时间利用在群育和体育活动上；2）假期不派作业而是为学生们举办作文、演讲和辩论（多语文）比赛等之类活动。我国大学生的语言和文字表达能力差强人意是个不争事实；3）修订课纲，增加音乐、美术、歌唱、舞蹈、绘画等（选择合适项目），这些活动将激化主导EQ和SQ的右脑功能。

三、教育工作者规划性到各行业了解和学习：拜访雇主公会、工厂、农场、职工会、中小企业公会、报社等等……特别强调把广告公司列为必访对象。充分了解经济市场的庐山真面目，免得闭门造车指鹿为马。

四、在毕业前为大学生提供职业咨询服务，让他们了解职场规律和工作文化。使他们在跨入职场前做好心里准备。中国大连工业大学成立类似计划名为“校企共创实践基地”反应热烈，其他大学开始仿效，是个好借鉴。

五、马云预言：5年后将有8亿份工作被科技取代。这是个惊天动地的预警。处于蜕变风眼中当儿，我们应该抱着大破大立决心，撇下包袱勇往直前。

我听了明意的分析，顿觉醍醐灌顶，不知教育执行者以为然否？