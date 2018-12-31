杨微屏．AI新世代挑战教育方向 AI（人工智能）新世代悄悄降临，当很多人都在忧虑未来各领域是否都会被AI占据，人类的饭碗会被AI取代时，却不察觉本身其实在日常生活中，已经在广泛与AI共处。

芬兰教育和阅读风气是全球典范，迈向科技数码时代，今年12月5日在芬兰国会旁落成的新科技图书馆耗资1亿美元，除了拥有14万本书、影音室设备外，还设有3D打印设备，结合实体书和数码化阅读，从图书馆作为引导国民学习和接触科技设备的起点，向新世代学习力的挑战迈进。

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AI（人工智能）新世代悄悄降临，当很多人都在忧虑未来各领域是否都会被AI占据，人类的饭碗会被AI取代时，却不察觉本身其实在日常生活中，已经在广泛与AI共处。

在无国界的地球村，新世代挑战的教育方向，从小学、中学到大学，无可避免的都需要顺应时代趋势作出课纲调整，教育工作者无法放缓脚步，政府未来推行的教育政策和投入的资源，则需要考量科技时代的需求，注入新颖创意和转变。

教育部长马智礼推行阅读风气值得鼓励，但与其建议在油站、快餐店设立阅读角落，不如把视野放远，结合科技时代的变化，在教育改革方面顺应时局需求，而不再让教育体制僵化，受限在旧纲领。

面向国际化是学生未来的挑战，从中学教育开始侧重科技发展的需求，强化学生条件的装备是校方和政府辅助新世代学生开拓新视角的起点。

离开报界后，我曾在北马一所独中任职图书馆主任，并在图书馆开办阅读课程，在第一堂课探讨的课题是“机器人来了，你还要读书吗？”，尝试和一群十多岁的中学生探索科技学习与阅读连贯的脑力激荡。当一些人怀疑这么生硬的课题如何能引起学生的兴趣之际，出乎意料的是这堂课却是在学生嘻哈绝倒的笑声中进行。

当时我引述全世界都在争议沙地阿拉伯的女权课题时，该国政府却首开先河在2017年10月举行的“未来投资倡议大会”上，授于一个AI机器人“索菲亚”国民身分，继而从时事实例引领学生认识关于机器人的电影，以及关于人工智能的书籍。

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生于台湾，长于美国，曾历任苹果、微软、谷歌、顶尖科技公司副总裁等重要职位的李开复的著作《人工智慧来了》，提醒了我们每天在使用和依赖的各种App软件，逐渐把人的记忆和辨识能力减低，每天按手机的人，又能记得谁的手机号码？不懂的事情就问“谷歌”，谁还懂得如何查字典和辞典？出门探路就找“位智”（waze），连德士司机一旦没有GPS就开不到目的地。而人类和电脑智能斗智下棋、抢答常识比赛，有人无聊时找苹果的“希里”（Siri）聊天甚至吵架等等事件，都是“人工智能”无所不在的实例，学生因此感受到自己原来不自觉中已经每天和AI共存，而人类比AI机器人持有的优势是人类有思想和情感，借助阅读和生活中的体验不断提升学习能力，就能比AI有尊严的面对生存竞争的挑战。

我在报界时曾被同行称为写新闻的“快手”，可是却在意识到人工智能以2秒钟就可写完汶川地震的新闻后而甘拜下风。这人工智能还会写出浪漫诗歌创作，懂得挥春，速度以秒计算完成，文理皆有效率特高的专长。因此这几年国内外的纸媒面对寒冬挑战，报业也从纸媒实体转向科技发展，以数据和点击率争取读者。

显然不管愿意与否，大人和孩子们确实处于AI时代，目前大马的独中教育发展方向，独中生毕业后到中国升学是最新的热门趋势，而中国社会层面走在AI科技前端，脸部识别和电子化模式处理生活大小事，是各领域的必备。而生活以外，学生在大学毕业后要如何避开和AI抢饭碗，选择的科系出路就必须讲究思想情感交集和艺术创意，这比过去年代的学子面对的挑战更艰巨。

过去我任职的独中，校方在带领学生开拓国际视野及预先装备学生创意和潜能条件方面，都长期付出了努力。在学术课业的竞争以外，校方长年推动班级经营概念，凝集学生配合教师的团结精神，开发学生创意进行班服设计、班歌、班刊制作。校内有不同的组织活动引领学生和社区的连接，包括设有学生组织成的新闻社、播报队、美术设计班、机器人学会等，开拓学生的特定潜能。校方近年也积极带队引领学生到中国、台湾、韩国等大学进行实地考察和交流，为面向国际的未来作好装备。

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独中教育走到今天，关于承认统考文凭的期限仅止于前朝的一里路，或是新政下的千里茫茫不靠岸，已经不是独中教育的最终目标，反之自强不息的摆脱本土教育制度的局限，从革新创意不断的新世代学习力寻求突破，强化学生应对国际化能力和竞争力，则是把教育胸襟局限在短视野的政治人物和执政者，需要反思及借此重整大马中学教育制度和方向的借镜。

世界前进的步伐不等人，教育改革面向国际观，学习力不再仅限学生，所有大人尤其领导人更不能松懈。