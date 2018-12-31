从历史到种类手扎到彩绘．郑永梁谈舞动的大狮子 “咚咚锵、咚咚锵”！每年农历新年舞狮都是小朋友们最爱看的表演之一，有者甚至会模仿狮子的动作随着鼓声摇摆，玩得不亦乐乎；惟对于我们从小看到大，既熟悉又带点陌生的舞狮表演，又有多少人真正了解其背后的故事和历史。

郑永梁与出席者分享舞狮的历史和种类。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保30日讯）“咚咚锵、咚咚锵”！每年农历新年舞狮都是小朋友们最爱看的表演之一，有者甚至会模仿狮子的动作随着鼓声摇摆，玩得不亦乐乎；惟对于我们从小看到大，既熟悉又带点陌生的舞狮表演，又有多少人真正了解其背后的故事和历史。

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少了舞狮助阵的农历新年还像农历新年吗？相信许多人心中都会出现同一个想法，不管你正处于哪个年龄阶段，过年期间都免不了想要看看舞狮或舞龙表演，就如中秋节怎能不吃月饼、端午节怎能不吃粽子之论。

舞狮可说是华社许多喜庆日子和场合的助庆常客，无论是农历新年、新店或新屋入伙、社团周年庆，甚至是大喜之日皆能看到其踪迹，由此可见，舞狮也是华人从古至今不可或缺的表演艺术之一。

30人出席舞狮分享会

细数多一个月农历新年就要到了，为了让舞狮的文化得以传承，同时让更多人深入了解舞狮的意义，两个由一群年轻人组成的独立小团体“巧艺”和“上文”，于昨晚在上文茶馆联办“舞动的大狮子”分享会，吸引约30人到场支持。

此分享会的主讲人为郑永梁师傅，他从小就开始接触舞龙舞狮，青少年时期起自学制做舞狮和祥龙，期间也成为了全霹雳第一支廿四节令鼓队伍的队员。如今郑师傅不仅是霹雳龙狮总会的龙狮裁判、怡保互助社文化体育会的龙狮与国术教练，也是互助社福州龙艺的第三代第一传人，精于制做狮头及龙头。

他在会上与出席者分享舞狮的历史、舞狮的传说、采青的意义、狮子的种类、点睛开光的意义、日本战争前的舞狮照片，以及现场示范狮头的制作过程。

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动物面具源自春秋战国

他表示，舞狮历史的演变期可追朔到公元前，其实中国并无真正的狮子，至于为何中国会有这种动物的“面具”存在，这就要从春秋战国至秦朝的时代说起，当时的宫廷已盛行以动物的面貌制做成道具，每逢祭拜仪式的时候就会拿出来舞动。

“在春秋战国时期，这种以动物面具为主的舞蹈被称为傩舞，人们一般都会将之牵扯到鬼神之说，有者说此舞蹈适用于祭鬼神，有者则作为娱乐的用途。”

唐朝发扬舞北狮文化

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他说，之后来到汉朝，这是狮子的定型期，因西方使者进贡了一只狮子给汉武帝，中国人从这个朝代开始才认识了狮子这只动物；唐朝则是舞狮的进步期，唐太宗和唐玄宗都是非常热爱狮子模样道具之人，北狮就是在这个朝代受到承认。

他告知，舞北狮在唐朝被称为“太平乐”，这个时候的狮子都有不同的颜色，但皆以道教的颜色为主，即青、红、白、黑、黄，分别代表道教的五行，即东、南、西、北、中；基于黄色代表皇帝的颜色，因此也就是五行中的“中”。

他表示，宋朝和元朝则是狮子的萌芽期，由于战争较多，因为士兵无论是打赢战或是打输战，都会以舞狮来庆祝。接下来，明朝、清末和民初就是影响采青最厉害的时代。

看狮头舞法认识南北狮

郑永梁指出，舞狮一般被分为“南狮”和“北狮”，南狮则可分为“佛山装狮”及“鹤山装狮”，两者虽然都是南狮，但只要细心留意，就会察觉到其实两者的造型都是相反的。

他说，“佛山装狮”的造型源自传说中的年兽，狮头较圆、头上也有很多绒球、颈高、翘嘴及尖角；“鹤山装狮”的狮头则会较扁、额头低、鼻子大、拳头角、嘴巴圆突出呈鸭嘴状，因此许多行内人也称之为“鸭嘴狮”。

他告知，“鹤山装狮”的动作较倾向于轻松温和，犹如猫狗摆动，相反地“佛山装狮”在舞动起来则需威武有霸气，所以消耗的力气也会较多。

“近年来在新加坡，这两种舞狮也逐渐演变成‘佛鹤狮’，将两者的特点融合在一起，舞法刚柔结合，敏捷灵活。”

南狮分刘关张三狮

他也表示，南狮狮头的造型也有刘、关、张之分，即“刘备狮”、“关羽狮”及“张飞狮”。这3种狮头无论是在颜色或装饰方面都不同，且舞法也以三者的性格而异。

他说，“刘备狮”一般以金色为主，排在三狮的中间，舞起来需威严有力；“关公狮”头上的角会以凤凰为主，黑须红面非常明显，展现关公的勇猛气概；“张飞狮”的造型则以灰白胡须为主，其中锋利的铁角、獠牙及烂耳朵都是其特点，代表张飞好战的特征，所以古时许多人都会拿着“张飞狮”去打架。

徒手绘出狮头花纹

郑师傅也在现场示范如何绑扎狮头骨架，向大家讲解制做狮头的步骤。他说，一个狮头一般需耗时5至6天完成，因为第一个黏纱布和第二个黏砂纸的工作都较耗时，必须在完成糊工后把狮头拿出去“晒太阳”，接下来才可继续描绘图案的工作。

他告知，狮头上的花纹大部份都是由他亲手所画，除了一些线条有用铅笔做印记，其他图案皆由他徒手画出。完成绘图后，他就会为狮头喷上光油，接着就是裁毛和黏毛贴须等装饰的工作。