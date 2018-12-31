张晋玮．如何提升学习力 据智库百科，拥有学习力的人有三大特征，即自愿学习而不是被逼才学习（自主性）、消化知识而不是单单吸取讯息（能动性），以及推陈出新（创造性）。

在科技时代里，社会发展迅速，变化巨大。企业对人才的需求每天在改变，学校要培养出相关的人才难如登天。

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因此，新一代的教育制度开始做出改变，从技术训练改为培养学习力。所谓学习力，可以简单地理解为自学能力。它讲求的不是学生考取好成绩，而是他们能否不断地自我突破；它不着重校园学习，反而在乎教导人们如何终身学习。

据智库百科，拥有学习力的人有三大特征，即自愿学习而不是被逼才学习（自主性）、消化知识而不是单单吸取讯息（能动性），以及推陈出新（创造性）。

提升学习力需要通过政府、教育部和个人各方面的配合。

随着年龄的增长，一般人的自学能力即随之下降，这情况在科技领域最为明显。年长者抗拒改变，难以接受新事物。

由于他们离开了校园，鼓励他们终身学习的责任唯有落在政府身上。以新加坡为例，25岁或以上者都能得到政府资助，参加新技能培训课程，此举鼓励人们自主学习，让他们活到老，学到老。

查看OECD数据，高收入国如美国、澳洲、纽西兰、挪威和瑞典，其终身学习者比例都明显高于相对落后的国家，后者包括印尼、俄罗斯、希腊和土耳其。由此可见，要国富民强，政府鼓励终身学习乃不二之选。

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在这个资讯爆炸的时代里，新式的教育目标需要提升学生消化知识的能力。据《天下杂志》，在台湾教育部推出的108新课纲里，新方向注重学习态度，教学生怎么学习和告诉他们为何要学习。

此外，许多学校可以通过各种途径，让学生学习如何把知识融入生活中。有学校让中学生写论文；有的举行学生旅行，让孩子自己安排行程；有的安排大学生跟小学生交流，让大学生学习教导后辈，小学生则学习如何从生活导师身上学习。

除了政府和教育机构，老师和家长都应该鼓励学生创新。一位台湾教师用App软件教学，让学生可以在游戏中学习。她用的App是她自己根据学生需要编写的，创新的教学鼓励创新的学生。更重要的是，她以身作则，给学生们树立了一个好榜样。

在澳洲，对于学生作文功课或考试，老师都不注重语法（grammar）和拼写（spelling）。此事令很多亚裔家长感到不适，以为他们不够严格。其实他们的目的是要引导学生把注意力放在创意之上，传统的做法对语法和拼写的要求过度苛刻，却抹煞了学生的创意，本末倒置。

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守旧的家长往往注重孩子学习技能，把所有时间花在督促孩子做功课，让他们补习。但填鸭式的学习只能培养技能，对创新思维毫无帮助。《天下杂志》报道里的林世鸿和林泽宇父子不仅一起分享知识，更享受哲学性的讨论，两人一起做研究，寻找答案。在这种环境长大的林泽宇，创意十足，曾经赢得多项创意大奖。

笔者从事软件开发多年，这行业变化多端。电脑最初只能摆在桌面上用（Desktop），后来变成一本笔记本大小的手提电脑（Laptop），现在又演变成人人随身携带的智能手机。电脑的设计不断改变，编软件的技术也日益更新。多年来看着程序员，一个又一个被新科技淘汰，深深地感受到自学能力的重要性。

从工业革命到人工智慧的发展，人类都担忧自己的工作会被机器夺走，但事情与他们想像的不一样。大部分时候，科技并不会完全取代人类，它只是改变大家运作的方式。只要人们不断自我提升，与时并进，最终不但不会被取代，而且能运用新科技提升自己的工作效率，在自己的工作领域中变得更有价值。学习力是学者的基础，基础决定高度，人们未来的成就直接跟他们的学习力挂钩。