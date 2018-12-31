郭鹤年身家缩水133亿‧大马唯一挤入全球百大富豪 大马3大富豪2018年财富合共大蒸发53亿7840万美元（约223亿2560万令吉），尤以大马首富“糖王”郭鹤年身家缩水最多，丢失32亿美元（约133亿令吉）或16.4%。

（吉隆坡31日讯）大马3大富豪2018年财富合共大蒸发53亿7840万美元（约223亿2560万令吉），尤以大马首富“糖王”郭鹤年身家缩水最多，丢失32亿美元（约133亿令吉）或16.4%。

广告

无论如何，郭鹤年依然以163亿美元（约677亿令吉）财富傲视大马，稳坐国内首富宝座。郭鹤年是大马唯一身家超过百亿美元的富豪，在亚洲排在11，全球则是54，是大马唯一挤入全球百大排行榜的富豪。

《彭博社》富豪榜统计，大马2018年5大富豪中，有3人身家受全球经济波动拖累下滑，其中印裔企业家丹斯里阿南达全年丢失18亿美元（约75亿令吉）或29.6%财富，丰隆集团的丹斯里郭令灿身家也蒸发3亿7840万美元（约15亿7000万令吉）或7.4%。

郑鸿标明日卸任 财富增37亿

将从明日起卸下大众银行主席一职的创办人丹斯里郑鸿标，他的财富不仅没有受到经济不景气影响，反而逆市而起，增长8亿9280万美元（约37亿令吉）或13.9%，涨幅惊人，身家也因此激增至73亿美元（约303亿令吉）。

IOI集团灵魂人物丹斯里李深静身家同样有所增加，今年至今增加3亿6240万美元（约15亿令吉）或8.2%，财富增长48亿美元（约199亿令吉）。