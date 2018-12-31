朱淑仪．子弹笔记 又是年末对新一年有所展望的时候，与朋友聊天不难谈起明年的大小目标，当我说自己最近开始设计“Bujo”的时候，朋友们无一说好，反而说耗费时间又麻烦，何不直接以手机记录或直接买一本现成的记事本。

又是年末对新一年有所展望的时候，与朋友聊天不难谈起明年的大小目标，当我说自己最近开始设计“Bujo”的时候，朋友们无一说好，反而说耗费时间又麻烦，何不直接以手机记录或直接买一本现成的记事本。

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说起记事本，上一回我提到现今人们开始舍弃这种手写方式，反而热衷以手机取代。但因为我个人喜欢手写记录，因此在采访活动上拿到的记事本都想好好利用，于是上网搜寻到一种叫Bullet Journal或直译“子弹笔记”的记事方式。

朋友对我这新计划很不以为意，不了解子弹笔记的用意，其实开头我也说不清，直至我看了其原创设计人瑞德．卡洛在Ted的演讲。

这个来自纽约的设计师有注意力缺失症，总是同时专注在许多事情上，导致思绪超载，忙乱的生活也往往让事情做不好。

于是他想出用一种笔记作为“心理盘点清单”，将必须完成、应该要做、和想要做的事从脑里搬上笔记本，然后再从所有记录好的事情里决定何者优先及何者重要，以进行取舍。

有了笔记，生活大小事与目标都更清晰，在整理思绪上能更专注，执行力也更高，而且可以改善丢三落四和忘东忘西的缺点，更可以及时记下脑里闪过的想法。

之后，我在其他影片上看到一些执行了笔记的分享者说，子弹笔记让他更清楚明确要执行的工作和所需的时间。

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这样讲也许有些难明，但试过设定目标，然后逐步达到的人，相信不难明白子弹笔记要带来的影响。

若你的生活也总是一堆便条纸和各种提醒，不妨尝试这种记事方式，为自己的新一年做好设定，更不会浪费了拿到的记事本。