13万本世纪名著“解禁”·大众可免费取得自由刊印 公众领域代表没有著作权的作品，每个国家对于著作权的保护期限皆有不同规定，而从2019年1月1日开始，欧美文学界会迎来翻天覆地的转变，将有来自1923年的成千上万的艺术、电影、文学、音乐作品的版权将到期，进入公众领域，公众可自由刊印和再创作。

（美国·华盛顿31日讯）公众领域（PD，Public Domain）代表没有著作权的作品，每个国家对于著作权的保护期限皆有不同规定，而从2019年1月1日开始，欧美文学界会迎来翻天覆地的转变，将有来自1923年的成千上万的艺术、电影、文学、音乐作品的版权将到期，进入公众领域，公众可自由刊印和再创作。

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踏入2019年1月1日，于95年前“黄金年代”出版逾10万本名著版权将到期，谷歌将抢先上载电子版与网民同享，让公众自由刊印。

20来最大批文学作品开放权限

即将“解禁”的书籍1923年出版，根据登记逾13万本，是美国近20来最大批文学作品开放权限，原属出版社和作者遗属拥有的著作，将成公共知识产权，各出版社可任意刊印，作家以至平民都可二次创作，影视作品改篇亦毋须再征得版权人同意和支付版权费。

名单内有不少名家之作，包括侦探小说女王克莉丝蒂早期作《名探白罗之高尔夫球场命案》、历险小说家伯勒斯的《泰山与金狮》等。

还有喜剧大师卓别林、名导演德密尔、英国作家赫胥黎、美国诗人康明斯、现代科幻小说之父威尔斯、匈牙利作曲家巴尔托克等人的作品都会进入公共领域，大众能免费取得、使用。

开放版权的名著陆续有来，最受关注是2021年到期、美国文豪费兹杰罗代表作《大亨小传》。有业界担心市面出现粗疏劣质版本，影响原着承传水平，但研究费兹杰罗作品的学者韦斯特赞此举是“还书于民”；书价在免版权和竞争下料亦更便宜。

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美国版权法订于1790年，权限28年，其后多次延长至现在的95年，被批评偏帮大出版社，不畅销作品被束之高阁，他人碍于版权又不能刊印，窒碍创作和文学发展。