传达和解态度·金正恩致函特朗普 据韩国《朝鲜日报》周一报道，朝鲜领导人金正恩上周五致函美国总统特朗普，信中谈及美朝谈判，并传达和解的态度。

（韩国．首尔31日讯）据韩国《朝鲜日报》周一报道，朝鲜领导人金正恩上周五致函美国总统特朗普，信中谈及美朝谈判，并传达和解的态度。

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该报引述不具名外交消息指出，金正恩寄出的“像信函”的讯息于上周五通过一个未确定的管道送达华府。但报道中未提及信中内容，仅称涉及美朝目前已陷入僵局的谈判，并释出和解的口吻。

而韩国总统文在寅发言人周一在汇报会上表示，美朝间有一个对话管道进行沟通，但不能确定是以致函或其他方式展开。

文在寅也接金来信

另外，文在寅办公室星期日表示，也接获金正恩来信，表示希望朝韩来年能举行更多首脑峰会，以落实朝鲜半岛无核化。

青瓦台发言人金宜谦指出，金正恩在信中惋惜未能兑现9月平壤峰会上于今年内回访首尔的承诺，同时表达回访首尔的“强烈决心”，并视相关情势的发展而定。信中还强调两位领袖今年通过三次会晤，推动两韩关系得到改善。

而文在寅则对金正恩的“温暖”来信表示感谢，并称金正恩极愿意履行他今年在一系列韩朝峰会及6月与特朗普历史性会晤期间达成的协议。

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金宜谦说，金正恩的信函是透过韩朝之间的联络管道传达至青瓦台。韩国并未完全揭露金正恩信函内容，也未提及金正恩对于明年初计划举行第2次“特金会”看法。

韩朝今年采取了一些措施减少常规军事威胁，例如撤走板门店的地雷与武器，拆毁一些前线哨所并沿陆海边界建立缓冲区，还在边界上方建立禁飞区。