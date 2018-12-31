夜市垃圾槽被误为回收处．空地垃圾堆引动物 哥打拉沙马那花园夜市附近空地经常堆积许多垃圾，引来乌鸦、老鼠、野狗、野猫、猴子等动物，一些猴子及老鼠甚至闯进住家，给当地居民造成困扰。

陈劲源（左起）及朱智威巡视哥打拉沙马那巴刹空地，了解垃圾堆积的问题。（图：星洲日报）

焦点社区：哥打拉沙马那花园

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（马六甲30日讯）哥打拉沙马那花园夜市附近空地经常堆积许多垃圾，引来乌鸦、老鼠、野狗、野猫、猴子等动物，一些猴子及老鼠甚至闯进住家，给当地居民造成困扰。

卫生问题扰民

该花园的夜市落在每逢星期六，固体废料管理机构每星期六会将大垃圾槽放在上述空地，以便收集夜市垃圾，并于星期日或星期一前来回收。

然而，许多市民误解该空地是为垃圾回收处，即便平日也将垃圾堆积于此，除了吸引动物，也影响市容及引发卫生问题。

沈慕玲：乌鸦叼垃圾上屋顶

当地居民沈慕玲受询时表示，周围的居民不管有没有垃圾槽，都将垃圾丢在上述地方，导致吸引野狗、猴子、乌鸦、老鼠等动物，困扰了居民的生活。

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她说，住在该花园30年，许多不是当地居民的外来者，会开车过来将垃圾丢在此地，垃圾堆积久了就发出臭味。

她表示，最让她头疼的是乌鸦，通常在下午4至5时乌鸦数量最多，除了每天要清洗车子上的乌鸦粪便，乌鸦也将鱼骨等垃圾叼到屋顶上。

她也说，该处还有许多野狗在翻找垃圾；老鼠跑到住家来；以及猴子也闯入厨房，偷开她家的冰箱，若驱赶那些猴子，它们还会乱丢东西反击。

陈劲源：有夜市才置垃圾槽

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甲历史城市议员陈劲源表示，该花园每星期六都有夜市，而固体废料管理机构于星期六时将垃圾槽放在该处，并于星期日或星期一将垃圾回收，该空地平时是没有垃圾槽的，该处也不是丢放垃圾的地方。

他说，许多周围的市民，包括鸡场街的小贩将垃圾丢在该处，荷兰街后巷的居民也向他投诉，那些垃圾影响了该处的卫生状况。

“那个垃圾槽是专门让固体废料管理机构回收夜市垃圾的，不是让市民丢垃圾的。无论如何，即便没有垃圾槽时，市民也将垃圾丢在该处，地方政府是可以开出罚单的。”

违法者可罚1万

他说，在地方政府的条例下，违法者可被罚款1万令吉，马六甲今年已有3宗案件被提控上庭，其中2宗已经下判。

他也说，周围的居民应该将垃圾丢在各自的垃圾桶，以免野狗、野猫、老鼠、乌鸦等动物去翻找垃圾，引起卫生问题。

“之前该处曾经立下警示牌子，阻止民众乱丢垃圾，但是该牌子在今年头时被人拆走，我已通知固体废料管理机构，以便重新再立过禁止丢垃圾的牌子，同时我也提醒民众勿以身试法。”

淹水路段提升排水管另一方面，陈劲源也指出，在飞跃集团前转弯处经常闪电水灾的路段，该处12条排水管已经从6寸的提升至8寸，耗资9000令吉，一共250尺长。

他说，虽然该处排水管已经提升，但目前还在进行观测是否还会再发生闪电水灾。

出席者包括甲市区国会议员邱培栋新闻秘书朱智威。

许多市民从别处将垃圾带到哥打拉沙马那附近的垃圾槽丢弃，以致出现爆满情况。（图：星洲日报）

乌鸦将鱼骨等垃圾叼到屋顶上，给居民带来困扰。（图：星洲日报）

乌鸦在下午4至5时数量最多，其粪便让居民烦不胜烦。（图：星洲日报）