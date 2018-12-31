野村：3大导火线‧全球经济衰退已不可逆转 根据日本券商野村的最新分析，当前状况显示全球经济正稳步走向衰退，且这条经济衰退的道路是“不可逆转的”。

（日本‧东京31日）根据日本券商野村的最新分析，当前状况显示全球经济正稳步走向衰退，且这条经济衰退的道路是“不可逆转的”。

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野村证券首席日本利率策略师松泽那加在他对于2019年的宏观投资策略报告中写道：“全球经济已走向经济衰退的不可逆转的道路。不过，我们预计经济不会突然陷入衰退，而是在2019年上半出现放缓迹象后，在2019年下半至2020年上半暂时复苏。”

野村认为实体经济将从2020年下半进入衰退，并预期金融市场将在2020年上半的经济衰退中陆续反映。直接原因可能是信贷市场（包括美国企业债市场）大幅下跌导致的全球信贷紧缩情形。

松泽的观点跟其他专家大抵一致。

一些市场策略师与企业领袖虽不认为会立刻出现衰退，但认为到2020年某个时候，风险将会上升。德意志银行最近出具的一份报告亦显示未来12个月出现衰退的可能性“非常低”，但尽管如此，经济学家们仍密切关注美国国债收益率曲线。

松泽还在报告中指出3个可能触发经济问题的因素，分别是美国对中国大陆政策重回鹰派做法并全面弱势美元措施、油价进一步下跌导致美国能源公司破产数量增加以及阻止半导体周期上升的需求测冲击。

野村证券将信贷周期定为一个长达十年的过程，从之前的金融危机结束开始，到信贷合约与经济陷入衰退时结束的周期底部，并认为全球经济目前正处于“信贷扩张/最后阶段”的范围之内，走向高原然后陷入衰退。