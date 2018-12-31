青峰开公司当老板·脸书发文宣布退出苏打绿 台湾乐团苏打绿自去年宣布团体进入休团状态后，成员们各自朝自己的目标前进，但随着合约到期，青峰与经纪人林暐哲共同声明表示，青峰确定退团。

（图：脸书）

（台湾．台北31日讯）曾在金曲奖镀金的乐团苏打绿，2017年1月1日宣布休团3年后，就传出6位团员已各奔东西，主唱青峰更是率先单飞出辑，先前传出青峰和经纪人林暐哲约满后将不再续约，今午两人在脸书发出共同声明，“青峰确定出走，对自己生命负责”，让粉丝震惊不已，先前苏打绿曾承诺“单飞不解散”，随着青峰的不续约，歌迷也忧心是否无法再看到苏打绿合体？但据悉他的决定并不会影响苏打绿的后续发展。

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吴青峰今年不仅以个人身份推出单曲，也到中国接下《明日之子2》导师一职，又受邀参加《蒙面唱将猜猜猜3》，近日更传出他将参赛新一季的《歌手》。

他今午透过脸书发表声明，表示一年多来因为经纪人林暐哲等人鼓励下，决定自己独自出来闯一闯，也尝试了过往没做过的事，像是当制作人、参加综艺节目，虽然“说不害怕是骗人的”，但一路战战兢兢却也收获良多，因此在随<770>合约到期，让他觉得不该再有依赖的心态，这样不仅对自己不负责任，也好像把责任丢到别人身上，因此觉得“该对自己生命负责”，决定出走成立个人公司，自行处理演艺工作，林玮哲也支持这个勇敢的决定。

消息曝光后让苏打粉们难以置信，纷纷留言：“虽然很舍不得，但期待看到各自新作品”、“相信你们会在最适合的时候回来”。